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Tiempo en Valle Fértil

Conflicto limítrofe con La Rioja: los vallistos, preocupados pero confían en que el reclamo no prosperará

En medio del debate que se generó a partir de los planteos del gobernador Ricardo Quintela, vecinos de Valle Fértil expresaron su postura. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La opinión de los vallistos ante los conflictos limítrofes con La Rioja.

La opinión de los vallistos ante los conflictos limítrofes con La Rioja.

El reciente recrudecimiento del conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja mantiene en alerta a las comunidades directamente involucradas. Tiempo de San Juan llegó hasta Valle Fértil, sede del Parque Provincial Ischigualasto, y charló con los vecinos para conocer su opinión. A través de sus testimonios se advierte la preocupación en torno al tema, aunque predomina la percepción de que el planteo riojano no tendrá éxito.

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Cabe recordar que, la controversia se intensificó tras declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien cuestionó la legitimidad de los acuerdos territoriales firmados en 1968 durante la última dictadura militar. En ese marco, planteó la necesidad de revisar dichos convenios por considerar que carecen de sustento democrático y propuso que la discusión sobre los límites (incluido el proyecto minero Josemaría) sea abordada por el Senado de la Nación. Además, sumó al reclamo la soberanía sobre la zona de Ischigualasto, lo que introdujo un componente simbólico y patrimonial a la disputa.

El conflicto también tuvo un frente judicial. Una resolución dictada por la jueza María Greta Decker ordenó la suspensión por 30 días de actividades vinculadas al proyecto minero y restringió la circulación por un acceso clave desde territorio riojano. La medida respondió a un planteo de la Fiscalía de Estado de La Rioja por presuntos riesgos ambientales y falta de respuestas de la empresa en materia de impacto ambiental.

Sin embargo, en las últimas horas se produjo un giro: el Gobierno riojano y la empresa minera Vicuña avanzaron en un principio de acuerdo para normalizar el tránsito hacia el yacimiento, ubicado en suelo sanjuanino. La presentación conjunta ante la Justicia busca suspender provisoriamente los efectos de la medida cautelar y destrabar el acceso logístico.

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Mientras tanto, en Valle Fértil el tema se vive con atención. Vecinos consultados coinciden en que existe inquietud, aunque también es fuerte la convicción de que el reclamo no prosperará.

Julio Grosso fue contundente: “Pienso que no está en lo cierto porque hay una ley que fija los límites. No tiene nada que reclamar. Creo que esto no va a prosperar. Hay preocupación, pero más por la actitud que por otra cosa. Lo veo más como un movimiento político que como algo justo”.

En la misma línea, Beatriz puso el foco en el impacto social del conflicto: “Me preocupa más lo que pasa en La Rioja. Hay mucha gente que depende de la minería y necesita trabajar. Ojalá se solucione por el bien de todos. Creo que el gobernador está equivocado”.

Por su parte, Roberto remarcó los vínculos históricos entre ambas provincias: “Tenemos relación con La Rioja, estamos más cerca de su capital que de la de San Juan. Pero los límites se definieron por ley y son justos. Esto preocupa y es una lástima”.

Embed - Opinión de los vallistos en el conlficto con la La Rioja para Tiempo de San Juan

La palabra del titular de Ischigualasto

Desde la administración del Parque Provincial Ischigualasto también hubo una postura clara. Su coordinador, Juan Pablo Teja Godoy, calificó las declaraciones de Quintela como “desafortunadas y divisivas” y aseguró que no existe base legal para el reclamo.

“Nos respaldan leyes y convenios firmados por ambas provincias y refrendados a nivel nacional. No hay forma de que prospere”, sostuvo en diálogo con Tiempo de San Juan. Además, advirtió sobre el impacto que este tipo de planteos puede tener en el empleo y en la relación cotidiana entre sanjuaninos y riojanos, marcada por la cooperación turística y económica.

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