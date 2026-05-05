Villarruel publicó un mensaje irónico y deseó "una cascada de éxitos" en plena polémica por Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un posteo irónico y, en medio de la polémica por las refacciones de lujo que el jefe de Gabinete Manuel Adorni realizó en su casa de un barrio cerrado, le deseó a un seguidor “una cascada de éxitos”.

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Sin identificar al destinatario, Villarruel publicó en su cuenta de la red social X un posteo que solo dice: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”.

Los seguidores de Villarruel, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, sumaron numerosos comentarios festejando la publicación, y agregaron incluso memes relativos a la situación del jefe de Gabinete ante la Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2051410599632900272&partner=&hide_thread=false Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 4, 2026

La Vicepresidenta, enfrentada desde 2024 con el presidente Javier Milei, en particular, y con La Libertad Avanza, en general, pareció ironizar de ese modo sobre la situación de Adorni, luego de que ayer se conociera que gastó unos 245.000 dólares en la refacción de una casa en Indio Cuá Country Club que incluyó una cascada artificial.

EL contratista que realizó las refacciones en esa casa de 400 metros cuadrados dijo ayer, al comparecer como testigo en la causa que investiga a Adorni por supuesto enrquecimiento ilícito, que los arreglos costaron unos 245.000 dólares y que incluyeron una cascada sobre la piscina del inmueble.

VIllarruel mantiene una relación de enfrentamiento con el Gobierno libertario, que comenzó como un distanciamiento y luego se convirtió en enfrentamiento, e incluso motivó que Milei no la salude en algún acto público que compartieron.

FUENTE: Agencia NA