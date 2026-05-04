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El petróleo Brent subió con fuerza tras los nuevos ataques de Irán en Medio Oriente

Una serie de ofensivas contra embarcaciones y amenazas cruzadas entre Teherán y Washington reavivaron la inestabilidad en el Golfo Pérsico y provocaron tanto descensos bursátiles como subas en el mercado energético

Por Agencia NA
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Los mercados bursátiles cayeron el lunes desde máximos históricos y el precio del petróleo Brent se disparó un 5,8% hasta cerrar en USD 114,44 por barril, tras una escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz que amenaza con desestabilizar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán vigente desde principios de abril.

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El S&P 500 retrocedió un 0,39%, hasta las 7.201,75 unidades, mientras el Promedio Industrial Dow Jones cedió 549,79 puntos (1,12%), hasta las 48.946,86 unidades, y el Nasdaq Composite bajó un 0,17%, hasta los 25.070,67 puntos, según datos preliminares recogidos por Reuters.

La jornada estuvo marcada por una serie de incidentes militares. Un buque mercante de bandera panameña operado por una naviera surcoreana sufrió una explosión en el estrecho de Ormuz, mientras drones iraníes provocaron un “gran incendio” en una instalación portuaria petrolera de los Emiratos árabes Unidos (EAU), según informaron las autoridades emiratíes. Teherán también afirmó haber obligado a un buque de guerra estadounidense a dar marcha atrás al intentar ingresar al estrecho.

Irán intensificó sus ataques contra los EAU y embarcaciones en el Golfo Pérsico en las últimas 24 horas, en lo que representa la escalada más grave desde que entró en vigor el alto el fuego a principios de abril, según informó Reuters. La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní publicó además un mapa en el que amplió las zonas bajo su control para incluir los puertos de Fuyaira y Khorfakkan, en territorio emiratí, así como la costa del emirato de Umm al-Qaywayn.

Estos movimientos se produjeron en respuesta directa al anuncio del presidente Donald Trump de que la Armada estadounidense escoltaría buques a través del estrecho, en el marco de la operación denominada Proyecto Libertad. Trump amenazó además en una entrevista con Fox News con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si la República Islámica ataca embarcaciones estadounidenses en el estrecho o en el Golfo Pérsico.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó de que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron atravesar el estrecho de Ormuz, aunque sin precisar el momento exacto del tránsito. El almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central, señaló que las fuerzas estadounidenses destruyeron seis lanchas rápidas iraníes que intentaron obstaculizar el paso y establecieron una “zona de seguridad mejorada” para las embarcaciones en tránsito. Los responsables militares iraníes negaron que se haya hundido ninguna de sus embarcaciones.

Trump instó a Corea del Sur a sumarse a la misión de escolta tras el incidente con el buque surcoreano. El gobierno de Seúl confirmó que investiga el suceso y precisó que no se registraron víctimas.

El estrecho de Ormuz concentraba el paso del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero, según consignó Reuters. El bloqueo iraní mantuvo los petroleros atrapados en el Golfo Pérsico, alejados de sus clientes en todo el mundo, lo que impulsó el Brent desde aproximadamente USD 70 por barril antes del conflicto.

El crudo acumula una suba cercana al 58% desde el inicio del conflicto y un 88% en lo que va del año, según datos recogidos por agencias internacionales. El West Texas Intermediate (WTI) escaló un 4,2% hasta USD 106,17 el barril. “La tendencia de los precios seguirá al alza mientras el tráfico por el estrecho siga restringido”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

En Asia, las ganancias de las acciones tecnológicas impulsaron alzas del 5,1% en Corea del Sur y del 1,2% en Hong Kong, mientras los mercados de China continental y Japón permanecieron cerrados por festivos. En Europa, el índice francés CAC 40 retrocedió un 1,7%. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años trepó a 4,44% desde el 4,39% del viernes anterior, nivel que antes del inicio del conflicto se ubicaba en 3,97%, encareciendo hipotecas y préstamos para hogares y empresas.

Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird Private Wealth Management, advirtió: “Con el mercado en máximos históricos, no hay mucho margen de error, y parece que el mayor riesgo asimétrico sigue estando a la baja”.

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