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Política social

El Gobierno de San Juan asegura la compra de cientos de prótesis para sanjuaninos de escasos recursos

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano busca adquirir cerca de 200 ítems que incluyen implantes de trauma y reemplazos articulares destinados a sanjuaninos sin cobertura. Invertirá más de 16.000 millones de pesos en la compra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
&nbsp;La millonaria inversión permitirá que pacientes sanjuaninos derivados de cualquier efector público reciban sus implantes sin costo, previa aprobación del Ministerio de Familia (Foto ilustrativa). &nbsp;

 La millonaria inversión permitirá que pacientes sanjuaninos derivados de cualquier efector público reciban sus implantes sin costo, previa aprobación del Ministerio de Familia (Foto ilustrativa).

 

El Gobierno de San Juan puso en marcha un ambicioso proceso de selección para la adquisición de prótesis médicas e instrumental quirúrgico. Esta iniciativa, canalizada a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, tiene como objetivo central asistir a pacientes que, por su situación de vulnerabilidad económica, no cuentan con los medios para afrontar el costo de estos insumos fundamentales. La normativa establece que los beneficiarios serán aquellas personas que necesiten ser intervenidas quirúrgicamente en cualquier efector de salud pública provincial y cuyas solicitudes cuenten con la aprobación expresa de la cartera de Desarrollo Humano.

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La envergadura de esta contratación se refleja en un presupuesto oficial que asciende a los 16.930.578.000,00 pesos, una cifra que subraya la prioridad otorgada a la salud de los sectores más necesitados. El contrato tendrá una vigencia inicial de 18 meses, con la posibilidad de ser prorrogado por un periodo idéntico, lo que garantiza una cobertura sostenida de hasta tres años en el tiempo. El proceso se rige bajo la modalidad de Licitación Pública con Orden de Compra Abierta, un mecanismo que permite al Estado ir solicitando los insumos según la demanda real de los pacientes.

En cuanto al cronograma administrativo, el Gobierno ya fijó los hitos clave para el desarrollo de esta licitación. El proceso de apertura de sobres está programado para el próximo 22 de mayo de 2026 a las 09:00 horas. Los oferentes interesados en participar de este llamado tienen tiempo hasta media hora antes de dicha apertura para presentar sus propuestas económicas y técnicas en el Departamento de Compras y Suministros del Centro Cívico. Para garantizar la transparencia y la calidad de los materiales, la evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión interdisciplinaria integrada por médicos especialistas e instrumentadores quirúrgicos.

Insumos clave para traumatología y cirugías de alta complejidad

Lo que la provincia busca adquirir cubre una amplia gama de necesidades quirúrgicas especializadas. La licitación se divide fundamentalmente en tres grandes renglones que agrupan un total de 191 ítems distintos para cotizar. El primero y más extenso de ellos está dedicado al área de trauma, compuesto por 172 artículos que incluyen desde placas y tornillos de diversos materiales hasta clavos endomedulares y tutores externos para miembros superiores e inferiores. El segundo renglón se enfoca en la reparación ligamentaria con diez ítems específicos, mientras que el tercero aborda el reemplazo articular con nueve artículos clave como prótesis totales de cadera y rodilla.

La exigencia técnica para estos materiales es elevada, ya que el pliego estipula que los implantes deben estar fabricados en titanio o materiales de uso médico debidamente aprobados por la ANMAT. Un aspecto innovador de esta contratación es el requerimiento de que los proveedores no solo entreguen el implante, sino que también pongan a disposición del hospital las cajas de instrumental necesarias en carácter de comodato. Además, la empresa adjudicataria tiene la obligación de brindar asistencia técnica presencial mediante un instrumentador quirúrgico matriculado durante cada cirugía en la que se utilicen sus elementos, asegurando así el correcto uso y la puesta a punto de los materiales licitados.

Finalmente, el sistema de provisión contempla tanto un "stock físico" que estará disponible de manera permanente en los depósitos hospitalarios, como un "stock virtual" que el proveedor debe tener listo para entregar en plazos que oscilan entre las 24 y 72 horas previas a una intervención. Con esta estructura logística, San Juan busca eliminar las demoras que suelen afectar a los pacientes sin recursos, garantizando que el insumo médico llegue al quirófano en el momento exacto en que se lo necesita para mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos.

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