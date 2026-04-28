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Sanjuaninos ganaron más de $4.000.000 en distintos juegos de azar

La información fue dada a conocer por la Caja de Acción Social y corresponden Brinco y el Telekino. Conocé los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos sanjuaninos se hicieron acreedores de distintos premios al acertar jugadas del Telekino y el Brinco.

Dos sanjuaninos se hicieron acreedores de distintos premios al acertar jugadas del Telekino y el Brinco.

Dos apostadores sanjuaninos se convirtieron en ganadores de juegos de azar, tras obtener importantes premios en los sorteos del Telekino y el Brinco, que en conjunto superan los $4 millones. Así lo informó la Caja de Acción Social, que dio a conocer los detalles de ambos casos registrados en la provincia.

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En el sorteo Nº 2425 del Telekino, realizado el pasado 26 de abril, un jugador local ganó un premio de $2.500.000. El afortunado acertó con el cartón Nº 703.473, vendido en la Agencia 093, ubicada en el departamento Capital. El ganador tiene tiempo hasta el próximo 18 de mayo para presentarse y cobrar su premio.

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Por otro lado, en el sorteo del Brinco, otro apostador de San Juan obtuvo un premio de $1.926.889 tras alcanzar cinco aciertos en la modalidad Brinco Junior, con los números 12, 18, 19, 24 y 30, quedándose muy cerca del pleno, ya que le faltó únicamente el número 32. En este caso, el cartón fue vendido en la Agencia 128 del departamento Pocito, y el ganador podrá cobrar su premio hasta el 11 de mayo.

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De esta manera, ambos premios elevan a más de $4.400.000 el total ganado por apostadores sanjuaninos en los últimos sorteos de estos juegos de azar.

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