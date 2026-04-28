Combustibles: a pesar de las subas, San Juan fue una de las únicas 7 provincias en las que creció su consumo

San Juan fue una de las pocas provincias en las que aumentó el consumo de combustible durante el mes de marzo.

San Juan fue una de las provincias que sobresalió en marzo dentro de un escenario nacional adverso para el consumo de combustibles. A contramano de la tendencia general, la provincia registró un crecimiento interanual del 2,5% en las ventas, posicionándose entre las siete jurisdicciones que lograron esquivar la caída, pese a los aumentos de precios en el sector.

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A nivel país, las ventas de combustibles totalizaron 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representó una baja del 1,8% en comparación con el mismo mes de 2025. De esta manera, el primer trimestre de 2026 cerró con un retroceso acumulado del 1,1% respecto al mismo período del año anterior.

El informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos de la Secretaría de Energía, refleja que el descenso fue más marcado en el segmento de las naftas, que cayó un 2,4%, mientras que el gasoil mostró una merma más moderada del 1,1%.

Dentro de cada categoría, las bajas más pronunciadas se dieron en los combustibles de menor valor: la nafta súper retrocedió un 4,1% y el gasoil común un 5,8%. En contraste, los productos premium registraron incrementos, con subas del 2,7% en nafta premium y del 6,4% en gasoil premium, aunque estos aumentos no alcanzaron a compensar la caída general.

Según el análisis, es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas resulta peor que el del gasoil, un fenómeno que podría estar vinculado a una retracción en el uso particular de vehículos, en un contexto de ajuste del consumo.

En términos mensuales, marzo mostró una suba del 7,3% respecto a febrero. Sin embargo, los especialistas advierten que este repunte se explica principalmente por la mayor cantidad de días del mes. Al considerar el promedio diario de ventas, en realidad se observa una caída del 3,1%.

En cuanto a la participación de mercado, YPF se mantuvo como líder con el 55,4% de las ventas y fue la única compañía que logró un crecimiento interanual, con un alza del 1,0%. Le siguieron Shell, con el 22,9% de participación y una caída del 3,8%, y Axion, con el 12,4% y una baja del 0,8%.

A nivel geográfico, el crecimiento de San Juan (+2,5%) la ubicó entre las provincias con mejor desempeño, solo por detrás de La Pampa (2,8%) y por encima de Río Negro (2,2%). En contraste, otras 17 jurisdicciones registraron caídas, con los descensos más pronunciados en Tucumán (-18,3%), La Rioja (-13,0%) y Salta (-12,1%).

FUENTE: Con información de Noticias Argentinas