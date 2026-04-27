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Data para ahorristas

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1.000.000

Las diferencias de tasas entre las entidades financieras impactan de manera directa en el monto final para quienes buscan un rendimiento mensual en pesos

Por Redacción Tiempo de San Juan
El plazo fijo sigue siendo una opción usado por ahorristas argentinos.

El plazo fijo sigue siendo una opción usado por ahorristas argentinos.

El análisis de depósitos a plazo fijo a 30 días en los bancos de mayor volumen de depósitos y en las principales financieras digitales muestra una dispersión significativa en las tasas de interés ofrecidas al público. Esta diferencia entre entidades determina el rendimiento final para quienes colocan $1 millón durante un mes, opción elegida por pequeños y medianos ahorristas como refugio transitorio de valor y herramienta de liquidez.

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Según los datos relevados este lunes, los bancos y financieras informan tasas que van desde el 15% hasta el 25%. La elección de la entidad modifica el monto de intereses obtenidos y, en consecuencia, el total al vencimiento del plazo. Al comparar los resultados de colocar $1 millón a 30 días en cada una de estas instituciones, se observa que el monto final varía en más de $8.000 entre la opción menos y la más rentable.

El Banco de la Nación Argentina publica una tasa de 18,5%. Este valor, uno de los más bajos entre los bancos tradicionales, implica que un depósito de $1 millón durante 30 días rinde $1.015.205,48 al vencimiento. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ofrece una tasa de 18,25%, con un rendimiento de $1.015.000,00. El Banco BBVA Argentina S.A. informa una tasa de 18,75%, lo que permite obtener $1.015.410,96. Por su parte, el Banco Santander Argentina S.A. publica la tasa más baja del grupo, 15%, que equivale a $1.012.328,77 en el mismo plazo.

Entre los bancos públicos provinciales, el Banco de la Provincia de Buenos Aires informa una tasa de 21,5%. Esto lleva el capital más intereses a $1.017.671,23. El Banco Macro S.A. iguala esa tasa, con el mismo resultado. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Comafi Sociedad Anónima ofrecen una tasa de 19% y un rendimiento de $1.015.616,44. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado iguala la tasa de 18,5% y el monto final de $1.015.205,48.

El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. publica una tasa de 19,75%, con un rendimiento de $1.016.232,88. El Banco de Corrientes S.A. informa una tasa de 19,5%, que lleva el capital más intereses a $1.016.027,40. El Banco de Comercio S.A. y el Banco de Formosa S.A. ofrecen tasas de 21%, con un resultado de $1.017.260,27. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. publica una tasa de 20,75%, con un rendimiento de $1.017.054,79. El Banco del Chubut S.A. informa una tasa de 20,5%, con $1.016.849,32 al vencimiento. El Banco Julio Sociedad Anónima publica una tasa de 20%, lo que equivale a $1.016.438,36.

Entre las entidades no bancarias y digitales, las tasas superan el 22%. El Banco del Sol S.A. y el Banco Mariva S.A. informan una tasa de 22%, lo que genera $1.018.082,19 para un millón de pesos depositados a 30 días. El Banco CMF S.A. publica una tasa de 23,25%, con un rendimiento de $1.019.109,59. El Banco Bica S.A. y el Bibank S.A. ofrecen una tasa de 24%, que lleva el monto a $1.019.726,03.

El grupo de entidades con las tasas más altas está integrado por el Banco Masventas S.A., el Banco Meridian S.A., el Banco VOII S.A., la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y la Reba Compañía Financiera S.A.. Todas estas entidades publican una tasa de 25%, lo que permite alcanzar $1.020.547,95 en 30 días por cada millón invertido. En el caso del Banco Meridian S.A., se verifica una de las tasas más competitivas del mercado, igualando la oferta de las otras financieras líderes en la captación de depósitos.

El Banco Hipotecario S.A. y el Banco Dino S.A. ofrecen tasas de 21,5%, con un rendimiento de $1.017.671,23. El Banco Provincia de Tierra del Fuego y el Banco de Comercio S.A. informan una tasa de 21%, con $1.017.260,27 como resultado final. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. publica una tasa de 20,75%, con un monto final de $1.017.054,79.

Las diferencias de tasas entre bancos y financieras tienen un impacto considerable en el resultado de la inversión. Mientras que un depósito de $1 millón en el Banco Santander Argentina S.A. genera $1.012.328,77 al cabo de un mes, la misma suma colocada en el Banco VOII S.A. o en la Reba Compañía Financiera S.A. permite obtener $1.020.547,95. La brecha entre ambas opciones supera los $8.200, cifra relevante para quienes buscan maximizar los intereses en plazos cortos.

La evolución reciente de las tasas de plazo fijo muestra una tendencia descendente en la mayoría de los bancos tradicionales, que se ubican por debajo del promedio del sistema. Las entidades digitales y las financieras especializadas mantienen tasas superiores, lo que les permite captar depósitos a mayor ritmo y ofrecer mejores rendimientos a los ahorristas. El promedio de tasas relevado hoy se encuentra en niveles históricamente bajos, en línea con la tendencia observada en los últimos meses y la política monetaria vigente.

Las condiciones actuales del mercado de depósitos en pesos reflejan la importancia de comparar tasas y analizar el impacto de cada porcentaje sobre el capital final. El rendimiento de $1 millón a 30 días varía de manera significativa según la entidad elegida, y el diferencial obtenido puede justificar la decisión de migrar fondos a bancos o financieras con mejores tasas.

La dispersión de tasas no se limita a la diferencia entre bancos públicos y privados, sino que incluye a entidades de todos los segmentos, tanto tradicionales como digitales. Las financieras no bancarias y los bancos con menor volumen de depósitos suelen ofrecer las alternativas más rentables para quienes buscan intereses elevados en plazos cortos. La competencia por captar ahorros se traduce en una oferta variada, donde cada punto porcentual impacta de manera directa en el resultado del plazo fijo.

FUENTE: Infobae

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