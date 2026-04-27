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Bono ANSES: cuáles son los montos y quiénes lo cobran en mayo

La ANSES mantendrá el pago extraordinario a jubilados y pensionados en el nuevo mes del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que seguirá pagando el bono (refuerzo extraordinario) destinado a jubilados y pensionados durante mayo de 2026.

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Además, la medida dada a conocer por el Gobierno nacional, también tiene la confirmación que se pagará junto con los haberes mensuales, de acuerdo al cronograma oficial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Bono de ANSES confirmado

El refuerzo económico mantendrá un valor de $70.000 y está dirigido a un universo específico dentro del sistema previsional. Según precisó el organismo, el acceso al beneficio dependerá del nivel de ingresos de cada titular, por lo que no alcanzará a la totalidad de los adultos mayores.

En paralelo, los haberes previsionales recibirán una actualización del 3,38% en mayo, conforme a la fórmula de movilidad vigente.

Este incremento se calcula en base al último dato del Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente a marzo, y tiene impacto directo sobre la jubilación mínima, que funciona como referencia para el cobro del bono.

Quiénes cobrarán el bono

De acuerdo con los criterios establecidos por la ANSES el bono completo será percibido por quienes cobran la jubilación mínima. El beneficio se otorgará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites, a los siguientes grupos:__IP__

  • Jubilados del sistema contributivo general
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez

La normativa también fija un límite de ingresos para acceder al refuerzo. Aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $463.174,10 quedarán excluidos del pago adicional. Este tope funciona como un criterio de segmentación que deja fuera del beneficio a un sector del padrón previsional.

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