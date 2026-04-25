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En San Juan comenzó el boom por el álbum y las figuritas del Mundial 2026: en algunos kioscos se agotaron y cuánto cuestan

El furor por la colección de la cita futbolera ya se siente en la provincia. Hubo buena demanda y en varios kioscos se quedaron sin stock a la espera de reposición. Los valores de los originales y los alternativos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A menos de dos meses para que empiece la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en San Juan ya se vive uno de los rituales más esperados por los fanáticos: el de llenar el álbum de figuritas. En kioscos y puestos de revistas de distintos puntos de la provincia, la demanda creció en los últimos días y, en algunos casos, los álbumes directamente se agotaron.

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Según comentaron vendedores locales a este diario, actualmente se consiguen versiones originales del álbum a un valor cercano a los 15.000 pesos, mientras que las ediciones no oficiales rondan los 8.000. La alta demanda hizo que varios comercios se quedaran sin stock y ahora esperan una nueva reposición para la próxima semana.

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Los &aacute;lbumes no originales.

Los álbumes no originales.

En cuanto a las figuritas, los precios también varían: cada sobre se vende entre 1.500 y 2.500 pesos, dependiendo del punto de venta.

El fenómeno no es nuevo, pero se renueva con cada Mundial. Desde hace décadas, completar el álbum se convirtió en una tradición que atraviesa generaciones. La costumbre de intercambiar figuritas -con clásicos códigos como “la tengo” o “me falta”- vuelve a repetirse en escuelas, plazas y reuniones familiares.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el lanzamiento en Argentina del álbum licenciado por FIFA, se estima que llegará entre fines de abril y principios de mayo. De acuerdo a versiones que circulan, esta edición tendría cerca de 112 páginas y unas 980 figuritas, con un precio que rondaría los 15.000 pesos para el álbum y unos 2.000 por sobre.

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