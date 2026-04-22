A 50 días para el inicio del Mundial 2026: el camino de la Selección argentina en cada uno de sus tres títulos

La Selección argentina entra en el tramo final de su preparación , ya que en solo 50 días comenzará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 , donde irá en busca de su cuarta estrella.

Selección Argentina A 50 días del Mundial 2026: los fijos en la lista de Lionel Scaloni y los que pelean por los últimos cupos

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La historia marca que la “Albiceleste” es la cuarta Selección más ganadora en la historia de los Mundiales con tres conquistas, solo por debajo de las cinco de Brasil y las cuatro de Alemania e Italia.

La primera estrella como local en 1978

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La primera estrella para la Argentina llegó en 1978, cuando se consagró como local y con César Luis Menotti como director técnico.

En aquella edición, la Selección tuvo un discreto comienzo, ya que avanzó como segunda en el Grupo 1 producto de los triunfos ante Hungría y Francia (ambos por 2-1) y la caída 1-0 ante Italia.

Ya en la segunda fase, la Argentina inició con una cómoda victoria 2-0 frente a Polonia, mientras que en la siguiente fecha igualó sin goles con Brasil.

De esta manera, los dirigidos por Menotti llegaban al cruce decisivo frente a Perú con la obligación de golear debido a que necesitaban terminar por encima de Brasil en diferencia de goles para meterse en la final.

Sorpresivamente, la Selección tuvo una actuación perfecta para golear 6-0 y acceder al partido decisivo gracias a los dobletes de Mario Alberto Kempes y Leopoldo Jacinto Luque, además de los tantos de Alberto César Tarantini y René Houseman.

En la gran final el rival fue Países Bajos, rival al que derrotaron recién en el tiempo extra por 3-1. Los autores de los goles argentinos fueron Kempes (por duplicado) y Ricardo Daniel Bertoni, mientras que para los neerlandeses había igualado provisoriamente Dirk Nanninga.

Actuación estelar de Maradona y segunda estrella en México 1986

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La segunda consagración de la Selección argentina llegó en el Mundial de México 1986, con Diego Armando Maradona como gran figura.

En la fase de grupos, los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo avanzaron primeros sin problemas, producto de las victorias 3-1 ante Corea del Sur y 2-0 sobre Bulgaria, además del empate 1-1 con Italia.

En la instancia de eliminación directa, el camino comenzó muy complicado para la Argentina, que en los octavos de final le ganó 1-0 a Uruguay gracias al gol de Pedro Pablo Pasculli.

Solo seis días después, en los cuartos de final, Maradona firmó una de las mejores actuaciones en la historia del fútbol, al anotarle un inolvidable doblete a Inglaterra en el triunfo 2-1. El “Pelusa” abrió el marcador a los 51 minutos con la “Mano de Dios”, mientras que solo cuatro minutos después firmó el que es considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los Mundiales, al definir después de dejar en el camino a medio equipo rival.

Ya en las semis, los dirigidos por Bilardo no tuvieron problemas para ganarle 2-0 a Bélgica con un nuevo doblete de Maradona, mientras que en la final se impusieron con mucho sufrimiento por 3-2 sobre Alemania, con anotaciones de José Luis “Tata” Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

Qatar 2022 y el sueño cumplido para Messi

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La última y más recordada consagración de la Selección argentina en un Mundial se dio en Qatar 2022, donde Lionel Messi pudo sacarse la espina y cumplir su sueño de toda la vida.

El camino comenzó como una pesadilla para la selección dirigida por Lionel Scaloni, que sufrió una insólita derrota ante Arabia Saudita en su estreno.

Sin embargo, pudieron recuperarse para ganarle 2-0 a México y a Polonia para terminar primeros en el Grupo C.

En los octavos de final le ganaron 2-1 a Australia, en un encuentro que se complicó sobre el final, mientras que en los cuartos de final se impusieron sobre Países Bajos en penales con una actuación estelar de Emiliano “Dibu” Martínez, después de igualar 2-2 en el partido con más tarjetas en la historia de los Mundiales.

La siguiente víctima fue Croacia, selección a la que golearon 3-0 con una brillante actuación colectiva.

En la final aparecía el vigente campeón, Francia, que iba en busca del bicampeonato con Kylian Mbappé como gran estrella.

El partido decisivo fue un baile por parte de la “Scaloneta”, que a falta de poco más de 10 minutos para el pitazo final ganaba 2-0. Sin embargo, se complicó con errores propios y Francia no solo forzó el tiempo extra y los penales tras ponerse 3-3, sino que hasta llegó a tener un mano a mano clarísimo que hubiese significado el triunfo en la última jugada del tiempo extra.

Finalmente, el “Dibu” Martínez manejó los nervios de una manera inigualable para brillar en los penales, donde la Argentina se impuso por 4-2 para conquistar su tercera estrella, 36 años después de la brillante actuación de Maradona en México.

La gran figura del Mundial de Qatar 2022 fue Messi, que anotó siete goles, repartió tres asistencias y además fue clave en el funcionamiento de la Selección en cada encuentro.

El comienzo de una nueva ilusión

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 comenzará en solo 50 días y la Selección argentina llega como una de las grandes candidatas.__IP__

La “Albiceleste” compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.