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Mundo albiceleste

Preocupación en la Selección Argentina: Cuti Romero zafó de lo peor, pero ¿llega al Mundial 2026?

El central de Tottenham, que el domingo se retiró entre lágrmas después de chocar de lleno con su propio arquero, se sometió a estudios este lunes y evitó el peor de los panoramas con la Copa del Mundo cada vez más cerca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuti Romero se retiró llorando de Tottenham, pero este lunes se hizo estudios y evitó una lesión grave.&nbsp;

Cuti Romero se retiró llorando de Tottenham, pero este lunes se hizo estudios y evitó una lesión grave. 

Fue la mejor de las peores noticias. En un fin de semana accidentado para varios futbolistas de la Selección Argentina, Cristian Cuti Romero chocó con su propio arquero Antonín Kinský, sufrió un fuerte golpe ante Sunderland y se retiró del campo de juego en mar de lágrimas, un gesto que encendió las alarmas en el cuerpo técnico nacional. Por fortuna, Tottenham le hizo estudios y evitó el peor de los panoramas a menos de dos meses del Mundial 2026.

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A primera hora de este lunes, el zaguero y capitán de los Spurs se sometió a una resonancia magnética y se confirmó que padece una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha. Si bien se salvó de una rotura de rodilla y de pasar por el quirófano, deberá afrontar una recuperación que, en plazos normales, ronda entre las seis y ocho semanas.

Tanto el cuerpo técnico como los médicos de la Selección seguirán de cerca su evolución hora tras hora en Londres. Será inmovilizado en esta primera etapa de rehabilitación y es un hecho que no volverá a jugar esta temporada en la Premier League ni podrá hacer fuerzas para sacar a su equipo de la zona del descenso.

A tan solo 59 días para el arranque de la Copa del Mundo, Romero está al límite en los tiempos y trabajará a contrarreloj para llegar en óptimas condiciones físicas y, no menos importante, futbolísticas, teniendo en cuenta el nulo rodaje que tendrá de ahora en más.

Como Argentina recién debutará el 16 de junio, frente a Argelia en Kansas City, todo hace pensar que estará disponible. No así para los últimos amistosos de preparación, contra Honduras el 6 en Texas e Islandia el 9 en Alabama.

FUENTE: TyC Sports

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