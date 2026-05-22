Más de USD 5 millones y 8 años de desarrollo: qué se esconde tras el césped del Mundial 2026

La inversión millonaria y el despliegue de laboratorios y camiones refrigerados han transformado el proceso de preparación de los campos donde se jugarán los 104 partidos del Mundial 2026, marcando un antes y un después en la gestión del césped deportivo.

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Durante más de ocho años, equipos técnicos y científicos contratados por la FIFA han buscado soluciones que eliminen fallas recurrentes en las canchas. El objetivo es evitar que el pasto vuelva a ser un foco de polémicas, como sucedió recientemente en torneos internacionales.

La búsqueda de la “alfombra perfecta” no es casual. Se han realizado más de 170 ensayos en laboratorios y campos experimentales, donde se han probado diferentes mezclas de especies, alturas de corte y sistemas de irrigación. El profesor John Sorochan, de la Universidad de Tennessee, lidera estos trabajos en colaboración con la FIFA. Ha reconocido: “Es mucha presión”, refiriéndose al desafío de garantizar superficies ideales en los dieciséis estadios oficiales.

Las pruebas incluyen experimentos con balones lanzados a velocidades controladas, simulaciones de pisadas y análisis de cada rebote y tracción. Según Sorochan, “cinco milímetros determinan si una cancha se comporta como velcro o como una alfombra natural”. Cada uno de estos detalles puede influir en la experiencia de juego y en la seguridad de los atletas.

Adaptación a climas y arquitecturas

Las características de cada estadio requieren estrategias distintas. En ciudades cálidas como Miami y México se ha elegido el pasto Bermuda, resistente y de corte bajo. En zonas más frías, como Toronto, la mezcla de ryegrass y césped azul de Kentucky ofrece mayor adaptación. Para reforzar la durabilidad y la uniformidad, se incorpora una fibra plástica entretejida que fortalece la estructura del campo.

El Mundial 2026 contará con cinco estadios cubiertos, lo que implica un reto adicional: la falta de sol natural. Para compensar esa carencia, se utilizan lámparas LED de luz magenta, capaces de mantener un crecimiento saludable del césped durante semanas.

Los sistemas de módulos transportables, desarrollados desde el Mundial de 1994, permiten trasladar el césped sin dañar las raíces. Una base de grava y arena en estadios abiertos garantiza drenaje y firmeza. En domos cerrados, una malla plástica cumple esa función, adaptándose a las necesidades de cada infraestructura.

En paralelo, empresas como Green Valley Turf en Colorado cultivan el pasto sobre plástico para proteger las raíces y realizan el corte final al atardecer. Los rollos se envían en camiones refrigerados para conservar su frescura. Joe Wilkins III, responsable de la compañía, destacó: “El césped nunca se toma un día libre”, subrayando el esfuerzo continuo detrás de cada envío.

Aprendizaje tras experiencias fallidas

La última Copa América fue una advertencia. El césped del estadio de Atlanta, instalado apenas días antes del debut, recibió críticas de futbolistas y entrenadores. El balón rebotaba de manera impredecible y varios jugadores describieron el campo como “un trampolín”. Esta situación evidenció la importancia de la planificación a largo plazo y la necesidad de soluciones científicas para evitar improvisaciones.

Como respuesta a estos antecedentes, la FIFA ha priorizado la investigación y la logística avanzada. La cifra invertida supera los USD 5 millones y representa el mayor esfuerzo de gestión de superficies en la historia de la organización, según el gerente de canchas, Alan Ferguson.

Durante el Mundial de Clubes 2025, se ensayó la nueva logística y materiales, aunque surgieron críticas sobre la calidad de algunos campos. No obstante, la FIFA defendió el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos para estas competencias.

Un párrafo clave para comprender el proceso es el siguiente: detrás del césped del Mundial 2026 existe una infraestructura científica y logística que abarca ensayos en laboratorio, selección de especies adaptadas a cada clima, transporte especializado y tecnología de iluminación artificial. Este conjunto de innovaciones busca asegurar que cada partido se juegue en condiciones óptimas y sin sorpresas desagradables para jugadores ni aficionados.

El impacto a largo plazo de la innovación en césped

El trabajo de estos expertos no solo apunta a garantizar el éxito del torneo. De acuerdo con Trey Rogers III, profesor de la Universidad Estatal de Michigan, los avances conseguidos podrían extenderse a ligas menores, otros deportes e incluso motivar a equipos de fútbol americano a preferir superficies naturales.

La apuesta científica de la FIFA y sus colaboradores pretende elevar los estándares del fútbol y dejar un legado duradero. Cada innovación, desde la elección de la especie hasta el traslado en camión refrigerado, responde a la exigencia de construir canchas que favorezcan tanto el rendimiento como el espectáculo.

La transformación del césped para el Mundial 2026 excede la mera estética. Se trata de un soporte fundamental para las jugadas, la seguridad de los jugadores y la emoción de cada partido. Así, la ciencia y la logística se convierten en protagonistas silenciosos del evento, abriendo nuevas posibilidades para el futuro del deporte.

FUENTE: Infobae