"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

A pocas horas de que la Justicia resolviera desvincular a uno de los acusados en el brutal asalto ocurrido en Concepción , el caso sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. A través de redes sociales, allegados a Juan Valentín Tello Giménez difundieron mensajes con fuertes expresiones, en los que no solo sostienen su inocencia sino que también lanzan advertencias dirigidas a quienes lo señalaron públicamente.

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Las publicaciones, que rápidamente comenzaron a circular, incluyeron frases como: “Gracias a Dios los tiempos de Dios son perfectos, era sabido amigo vos eras inocente, ahora todos los que jugaron que se cuiden la cola”. En otro mensaje, insistieron en la misma línea: “La Justicia divina siempre existe, y para todas esas lenguas de víboras que hablaban y apuntaban sin saber cómo era todo, él nunca participó de nada”.

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El tono de los posteos fue subiendo de intensidad, con expresiones aún más agresivas: “Tanto que comentaban de todo, ya la tienen clara, pueden hablar y opinar sin saber cómo es uno. Gracias a Dios estás en la calle (…) El es inocente y no se iba a comer un garrón”. Las frases generaron repercusión y preocupación, en medio de un caso que ya había causado conmoción por la gravedad de los hechos denunciados.

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Un giro clave en la investigación

La audiencia de formalización realizada el jueves marcó un punto de inflexión en la causa. En esa instancia, Tello Giménez -uno de los primeros arrestados- fue desvinculado de la investigación y recuperó la libertad, mientras que el resto de los implicados continúa bajo proceso.

En contrapartida, Thiago Narváez permanece detenido, aunque la investigación mantiene abiertas distintas hipótesis, entre ellas la posible participación de un menor de edad. No se descarta la realización de nuevas medidas, como una rueda de reconocimiento, para esclarecer su rol.

Quien enfrenta el cuadro más comprometido es Agustín Emanuel Vila, señalado por el Ministerio Público Fiscal como uno de los autores del asalto y como presunto responsable de los abusos sexuales. La adolescente de 13 años lo identificó durante su declaración en Cámara Gesell, lo que constituye una de las pruebas centrales del expediente.

Un hecho de extrema gravedad

El caso tomó mayor dimensión al confirmarse que no solo la menor fue víctima de abuso sexual, sino también su madre, quien amplió su denuncia en las últimas horas. La carátula provisoria refleja la gravedad del ataque: robo agravado por el uso de arma blanca, en poblado y en banda, y por escalamiento; además de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la participación de varias personas y el uso de armas.

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De acuerdo a los datos que trascendieron, al menos tres delincuentes ingresaron a la vivienda mientras un cuarto permanecía afuera como “campana”. Durante el asalto, un hijo de la familia fue encerrado en una habitación, mientras que la madre y la adolescente quedaron retenidas en otra, donde se produjeron los abusos.

Por la magnitud del hecho y para resguardar a las víctimas, el proceso judicial se maneja con estricto hermetismo. La prensa solo pudo acceder al inicio de la audiencia, sin detalles del relato completo ni de la resolución final.

Preventiva, búsqueda de prófugos y causa abierta

A pedido de la UFI de Delitos contra la Propiedad, el juez de Garantías interviniente dictó la prisión preventiva por seis meses para los imputados, además de fijar un año para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria.

En paralelo, la Policía mantiene la búsqueda de un sospechoso prófugo, mientras que otro presunto implicado —también menor de edad— ya se encuentra a disposición de la Justicia y bajo intervención del Juzgado de Menores.