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Accidente y fuga

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

Alicia Venerdini protagonizó un choque, intentó huir y terminó esposada en el patrullero. El curioso perfil de "buenas energías" de la mujer en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento episodio tuvo como protagonista a una mujer en pleno centro sanjuanino, este jueves, cuando después de chocar se bajó para agredir a otra conductora y terminó esposada en el patrullero.

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Se trata de Aida Venerdini, de 65 años, quien se convirtió en noticia luego de chocar en Ignacio de la Roza y Güemes, donde se desató la pelea.

Según explicó la Policía, Venerdini iba a bordo de un Peugeot 2008 blanco y embistió a un Fiat Palio que manejaba una joven de 28 años. Aparentemente, la discusión comenzó por un lugar de estacionamiento que había ocupado la chica.

Es que Venerdini, tras chocar, se bajó de su auto y violentó a la otra aumomovilista y a su vehículo. Los videos, fueron publicados por la víctima para dejar en evidencia a Venerdini, que luego de la agresión escapó y fue detenida por la Policía en calle Rivadavia y Caseros.

Lo curioso del caso, es el perfil "zen" que Venerdini ostenta en redes sociales, donde se muestra como una mujer de "buenas energías" y que transmite buena vibra. "Las cosas simples llenan el corazón. Así que sonríe, sé amable, no engañes, ageno, se la lucesita para quien lo necesite. TU ACTITUD PUEDE ALIMENTAR UN CORAZÓN" (sic). Más allá de los evidentes errores ortográficos, la mujer muestra un contradictorio perfil respecto de la violenta situación que protagonizó este jueves.

Es que en muchas de sus publicaciones, también hay mensajes y consejos sobre yoga y meditación.

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La causa contra Venerdini ya está en la UFI Delitos Especiales y es por "lesiones y daños". Mirá el video del violento episodio:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito Una mujer protagonizó un choque, intentó huir y terminó esposada en el patrullero. El curioso perfil de "buenas energías" que ostentaba en redes sociales y el video de la violenta agresión. Más info en @tiempodesanjuan #discusion #sanjuan #viral #tiempodesanjuan"
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