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Marquesado

Imputaron al colectivero que atropelló a una ciclista en Rivadavia: la mujer tiene muerte cerebral

El acusado quedó en la mira de la Justicia por el delito de lesiones. El conductor del ómnibus recuperó la libertad, pero deberá cumplir con estrictas medidas coercitivas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un gravísimo siniestro vial ocurrió el pasado miércoles en Marquesado, Rivadavia. Una mujer que circulaba en bicicleta se debate entre la vida y la muerte -con un diagnóstico clínico de muerte cerebral- tras ser violentamente embestida por un colectivo de la Red Tulum. El chofer del rodado mayor fue imputado por el delito de lesiones, y aunque recuperó la libertad, quedó sujeto a un estricto régimen de medidas coercitivas mientras avanza la investigación.

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El episodio ocurrió el 20 de mayo de 2026, aproximadamente a las 13:00 horas, en la intersección de las calles Soldado Argentino y Galíndez. Por la primera de las arterias circulaba de Este a Oeste un colectivo de la Línea 123 (Red Tulum), conducido por Andrés Valeriano Bustos.

Al llegar al cruce con Galíndez -una esquina en forma de "T" donde la calle Soldado Argentino desemboca y termina-, el colectivero impactó de lleno contra Hilda Analía Martínez, quien se desplazaba en una bicicleta rodado 26 de Sur a Norte.

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Según las primeras pericias judiciales dadas por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano de UFI Delitos Especiales, la responsabilidad recae sobre la conducta del chofer. Al tratarse de una encrucijada donde su calle topaba, Bustos tenía la obligación legal de detener completamente su marcha y ceder el paso a quien circulaba por la vía transversal. Su marcha imprudente, negligente y antirreglamentaria habría sido la causa directa del violento impacto.

Producto de la colisión, la señora Martínez sufrió heridas de extrema gravedad. Fue auxiliada de inmediato por personal médico del 107 y trasladada de urgencia, en estado de inconsciencia y bajo "código rojo", al Hospital Rawson. El último parte médico legista es desolador: traumatismo craneoencefálico (TEC) grave y politraumatismos. En la tomografía, edema cerebral severo que compromete el puente encefálico y una hemorragia subdural izquierda en la región temporoparietal. La paciente presenta pupilas midriáticas, ausencia total de reflejos y falta de respuesta motora.

Clínicamente, el cuadro de la paciente se considera como muerte cerebral. No obstante, las autoridades sanitarias aclararon que se deben realizar estudios neurológicos complementarios obligatorios para confirmar de manera definitiva lo que clínicamente ya es evidente. De sobrevivir a las próximas horas, el tiempo estimado de curación e incapacidad es de 150 días.

La situación del chofer ante la Justicia

En el lugar del hecho, el personal policial le practicó a Andrés Valeriano Bustos la prueba de alcoholemia mediante un dispositivo digital portátil, la cual arrojó un resultado negativo (0.0 g/l).

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A pesar de no haber conducido bajo los efectos del alcohol, la gravedad de la presunta negligencia llevó a la apertura de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que tendrá un plazo de un año. El imputado recuperó la libertad, pero la Justicia le impuso estrictas reglas de conducta que deberá cumplir a rajatabla si quiere evitar la prisión preventiva. Someterse formalmente al proceso penal en curso, presentarse de forma obligatoria cada 30 días en la comisaría jurisdiccional y prohibición absoluta de salir de la provincia de San Juan sin una autorización judicial previa.

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