lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Novedad

Se viene "Rivadavia Separa" y prometen un gran cambio en el tratamiento de la basura del departamento

El municipio prepara el lanzamiento de un programa ambiental que buscará impulsar el reciclaje y modificar hábitos en todo el departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rivadavia prepara un importante cambio en cuanto al tratamiento de la basura en el departamento.

Rivadavia prepara un importante cambio en cuanto al tratamiento de la basura en el departamento.

La Municipalidad de Rivadavia, bajo la gestión del Intendente Sergio Miodowsky, se encuentra ultimando los detalles para el lanzamiento de un ambicioso programa ambiental que busca transformar por completo el sistema de gestión de residuos en el departamento.

Lee además
Ciclista fallecido en Rivadavia. Imagen Tiempo de San Juan
Lo último

Testigos socorrieron al ciclista que falleció en Rivadavia y aseguraron que nadie lo habría atropellado
detuvieron al ladron que robo en una escuela en rivadavia y ofrecio el botin en una lomoteca
Marquesado

Detuvieron al ladrón que robó en una escuela en Rivadavia y ofreció el botín en una lomoteca

Bajo la premisa "Rivadavia Cumple", la actual gestión busca dar un salto hacia la sustentabilidad urbana. Según trascendió, el equipo municipal trabaja en un esquema de modernización que no solo apunta a mejorar la limpieza de los barrios, sino a involucrar directamente al vecino en una cadena de valor ecológica que hasta ahora no se había implementado de forma masiva en la zona.

image

"Estamos convencidos de que el Rivadavia del futuro se construye con acciones concretas hoy. Queremos un departamento más limpio, pero sobre todo más consciente. Se viene un cambio de hábito que marcará un antes y un después para nuestras familias", adelantaron fuentes oficiales respecto a los anuncios que se formalizarán en los próximos días.

Aunque los detalles técnicos se mantienen bajo reserva, se supo que el programa, denominado "Rivadavia Separa", requerirá de una fuerte campaña educativa y de la colaboración activa de los vecinos para potenciar el reciclaje y reducir el impacto ambiental en el departamento.

Temas
Seguí leyendo

Los edificios abandonados que causaban problemas en Rivadavia se transformarán en un espacio recreativo

Con operativos de salud gratuitos, datos del IPV y beneficios, en qué departamento estará San Juan Cerca

Renace el coro municipal de 25 de Mayo en un mar de expresiones artísticas

"La gente buena no se entierra, se siembra": la plaza sanjuanina que homenajea a una policía fallecida

La Plazoleta "Sueños de Juventud" de San Martín sigue transformándose para la comunidad

De láseres a bombas: estudian qué hacer con los loros que se transformaron en un dolor de cabeza en Jáchal

Arranca la Feria del Libro Pocito 2026: cultura, memoria e identidad en dos jornadas con entrada gratuita

Avanzan los trabajos previos para la futura pavimentación en Alto de Sierra y distintas zonas de 9 de Julio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde este lunes 18 y hasta el 22, San Juan Cerca con el complemento del Tren de Capital Humano estará a disposición de la población de Caucete y departamentos aledaños.
Servicios

Con operativos de salud gratuitos, datos del IPV y beneficios, en qué departamento estará San Juan Cerca

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana
Imparables

After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido
Primera Nacional

San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido

Del histórico molino a las ruinas llenas de grafitis en una histórica curva de San Juan video
Videonota

Del histórico molino a las ruinas llenas de grafitis en una histórica curva de San Juan

Te Puede Interesar

Ya son 10 los casos de varicela confirmados en la escuela de Caucete en la que se produjo el brote.
Salud

Brote: ya son 10 los casos de varicela confirmados en la escuela de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Denunciaron al político sanjuanino y ex candidato a Gobernador Sergio Vallejos
Investigación

Denunciaron al político sanjuanino y ex candidato a Gobernador Sergio Vallejos

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

La intersección de Ruta 20 y calle Gorriti.  video
Vialidad

Adiós a la "zona de la muerte": licitaron la esperada mega rotonda del Monumento al Gaucho

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características