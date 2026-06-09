martes 9 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Violento robo en Rivadavia: destrozó un auto, quiso arrancar un termotanque y le dio una trompada a un policía

El malviviente identificado como Darío Jonás Jorquera fue aprehendido tras una larga y accidentada persecución. Ahora aceptó una pena efectiva en un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladron detenido

En un veloz trámite en tribunales, la Justicia de San Juan dictó una condena de cumplimiento efectivo para Darío Jonás Jorquera, un delincuente que protagonizó un raid delictivo de extrema violencia en el interior del Barrio Huazihul, en Rivadavia. Tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado, se le unificó una pena que deberá purgar tras las rejas de forma inmediata debido a sus antecedentes.

Lee además
De Conti y el Fiat Siena -de fondo- utilizado para marcar casas. A la derecha, Mario Alberto Campillay.
Lo último

Investigarán al chofer de Uber que marcaba casas en Rivadavia para que sus cómplices las desvalijaran
Imagen ilustrativa.
Maltrato animal

Perro muerto en Rivadavia: el presunto homicida sigue libre a pesar de que la fiscalía pidió su detención

El violento episodio se desencadenó la madrugada del pasado sábado 6 de junio de 2026, aproximadamente a las 04:20 horas. Jorquera, quien vestía un buzo negro marca Adidas (con las tres clásicas líneas blancas en sus mangas) y un pantalón largo del mismo color, ingresó con fines ilícitos a una vivienda ubicada en la calle Liniers. Según los datos de la investigación, el malviviente no actuaba solo: se encontraba acompañado por un cómplice que, aprovechando la oscuridad y la posterior confusión, logró darse a la fuga y aún no ha sido identificado.

Una vez dentro del inmueble, los delincuentes se dirigieron hacia la parte trasera. De la soga del patio sustrajeron diversas prendas de vestir y un par de zapatillas. Sin embargo, la ambición de Jorquera no se detuvo allí: violentó un auto Chevrolet Corsa estacionado en la propiedad -perteneciente a otro vecino- de donde arrancó el espejo retrovisor interno. Posteriormente, ejerciendo una fuerza desmedida que causó serios destrozos, destrabó y arrancó de cuajo un termotanque eléctrico, rompiendo en el acto los caños de la conexión de agua y provocando la rotura de la pileta del lavadero.

Los ruidos provocados por el desmantelamiento de las instalaciones despertaron al dueño de casa, quien se encontraba descansando. Al asomarse por las ventanas, el damnificado divisó con total nitidez a Jorquera en el interior de su domicilio, por lo que se comunicó de urgencia con el servicio de emergencias 911. Al notar que había sido descubierto, el delincuente emprendió la huida de inmediato. En ese preciso instante, la hija del propietario arribaba a la vivienda y constató en primera persona cómo el sujeto escapaba corriendo.

Un vecino de la víctima, que es miembro activo de la fuerza policial y reside casa de por medio, se disponía a salir hacia su puesto de trabajo cuando escuchó el tumulto y observó a Jorquera salir del domicilio asaltado. El efectivo actuó de inmediato, dándole la voz de alto, entrevistándolo y procediendo a su aprehensión en el lugar.

No obstante, la situación escaló en violencia. Ante la llegada de un móvil de apoyo, Jorquera opuso una feroz resistencia física y logró zafarse de los uniformados, descartando en el suelo el espejo retrovisor sustraído. El malviviente emprendió una veloz carrera hacia el sur con la firme intención de guarecerse en su propia vivienda, ubicada en el mismo complejo habitacional.

Fue en ese trayecto donde se produjo la agresión más grave. El cabo inició una persecución a pie y logró interceptar al prófugo a unos 200 metros, justo frente al domicilio del imputado. Lejos de deponer su actitud, Jorquera le propinó al uniformado un violento y certero golpe de puño a la altura del ojo derecho, causándole una lesión de consideración y visible de forma inmediata en el rostro.

Aprovechando el aturdimiento del efectivo, el agresor se introdujo en su domicilio. No obstante, perseguido de cerca por otros policías, el sujeto escaló una medianera y cruzó hacia una propiedad colindante que se encuentra deshabitada y en estado de abandono. Allí, acorralado, el personal policial logró reducirlo y esposarlo de forma definitiva. Cabe destacar que el procedimiento debió ser trasladado de urgencia a la escena del hecho original debido a que familiares directos de Jorquera comenzaron a agredir físicamente al personal policial para intentar rescatarlo.

La causa penal fue investigada en UFI Flagrancia, liderada por el fiscal del caso Cristian Gerarduzzi.

Ante la contundencia de las pruebas recolectadas, las testimoniales y el informe médico legal del cabo agredido, la defensa de Darío Jonás Jorquera optó por evitar el debate oral ordinario y convalidó un acuerdo de juicio abreviado. El magistrado interviniente homologó el pacto, imponiéndole una pena de 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Temas
Seguí leyendo

El puma que apareció perdido en Rivadavia no resistió y falleció

En medio de la niebla de este viernes, hubo dos accidentes en un mismo lugar

Rivadavia inauguró la cuarta parada de colectivo climatizada: mirá dónde

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse

"Rivadavia + Cerca": los vecinos podrán pagar sus tasas en clubes, centros de jubilados y uniones vecinales

Condenaron a dos "abreautos" por un robo en una casa de Rivadavia, pero quedaron libres

Invitó a su amiga a desayunar y la llevó a un insólito lugar de Rivadavia: el video

Dolor por la motociclista que chocó en La Bebida y falleció

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
De Conti y el Fiat Siena -de fondo- utilizado para marcar casas. A la derecha, Mario Alberto Campillay.
Lo último

Investigarán al chofer de Uber que marcaba casas en Rivadavia para que sus cómplices las desvalijaran

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Posaban para una foto en la Plaza 25 de Mayo y algo inesperado ocurrió: el video
Viral

Posaban para una foto en la Plaza 25 de Mayo y algo inesperado ocurrió: el video

Quién es el joven empresario del sector automotor que apareció en la inauguración de LLA en Rawson
Rumbo al 2027

Quién es el joven empresario del sector automotor que apareció en la inauguración de LLA en Rawson

Feriados de junio: ¿cómo funcionará el comercio sanjuanino?
Servicio

Feriados de junio: ¿cómo funcionará el comercio sanjuanino?

Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra
Investigación

Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra

Eduardo Andrés Molina, el protagonista.
Santa Lucía

Relatos salvajes en la Ruta 20: tuvo una feroz pelea con un taxista y habría intentado sacar chapa de un supuesto amiguismo

Te Puede Interesar

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
IPV

San Juan lanza un megaplan de viviendas con 30 barrios confirmados y sorteos para los adjudicatarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan continúa bajo las nubes. Cuándo aparecerá nuevamente el sol.
Días grises

¿Dónde está el sol? San Juan lleva 11 días nublados y la tendencia continuará, mirá hasta cuando

Afirman que las guardias médicas de San Juan duplicaron la cantidad de pacientes.
Salud

Gripe: las guardias médicas de San Juan atienden el doble de pacientes y aún no llega el pico de la enfermedad

El presidente será muy bien recibido, aseguró Orrego ante el posible arribo de Milei a San Juan
Declaraciones

"El presidente será muy bien recibido", aseguró Orrego ante el posible arribo de Milei a San Juan

Los sanjuaninos son los más morosos a nivel nacional para el pago de créditos
Endeudados

Los sanjuaninos son los más morosos a nivel nacional para el pago de créditos