Dolor por la motociclista que chocó en La Bebida y falleció

La conmoción que generó el trágico siniestro vial en La Bebida sumó en las últimas horas un fuerte componente de dolor entre familiares, amigos y vecinos de la joven que perdió la vida. Se trata de María Estefanía Durán, de 29 años, quien falleció el sábado por la mañana tras protagonizar un choque mientras circulaba en motocicleta.

Sábado trágico Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida

Accidente fatal Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años

Este domingo, el caso tomó un tono aún más doloroso con la despedida de sus seres queridos. Sus restos están siendo velados en una vivienda del Barrio Cuyo, mientras que su sepelio fue previsto para la tarde en el Cementerio El Palmar. En paralelo, las redes sociales se llenaron de mensajes de pesar, donde allegados expresaron su tristeza y acompañamiento a la familia en este difícil momento.

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“Qué dolor tan grande, mucha resignación a su familia”, “Qué triste, Dios le dé fuerzas para sobrellevar esto” y “Descansá en paz, fuerzas a la familia”, fueron algunas de las expresiones que se replicaron en las últimas horas, reflejando el impacto que generó la noticia.

El caso

El hecho ocurrió alrededor de las 9:50 del sábado sobre calle Pellegrini, entre avenida Ignacio de la Roza y avenida Libertador General San Martín, en el departamento Rivadavia. Hasta ese sector, a la altura del hotel Samaná, acudieron efectivos policiales y personal de emergencias tras un llamado que alertaba sobre un siniestro de gravedad.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por la UFI Delitos Especiales, el episodio involucró a un camión Mercedes Benz que circulaba de norte a sur con destino al Parque de Tecnologías Ambientales, donde debía descargar restos de poda.

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Según indicaron las fuentes, el conductor del vehículo de gran porte redujo la velocidad e incluso detuvo la marcha debido a las condiciones del camino, que es angosto y presentaba obstrucciones por ramas. En ese contexto, el chofer manifestó haber sentido un fuerte impacto en la parte trasera derecha del rodado.

Instantes después se constató que una motocicleta Maverick 110, en la que se trasladaba Durán en el mismo sentido de circulación, había colisionado y terminó impactando contra un árbol ubicado en la banquina oeste.

Como consecuencia de la violencia del choque, la joven quedó tendida en el lugar. Personal médico arribó minutos más tarde, pero lamentablemente solo pudo constatar su fallecimiento.

En el lugar trabajaron peritos y personal policial para establecer con precisión la mecánica del hecho. Al conductor del camión se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, quienes continúan con las medidas investigativas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.