Desbaratan una banda que robaba medidores de gas en La Bebida: dos detenidos

Una investigación por una seguidilla de robos de medidores de gas en Rivadavia derivó en varios allanamientos, dos detenciones y el secuestro de distintos elementos vinculados a la causa.

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El operativo fue llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste (D5), en el marco de una causa que investiga la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. La pesquisa se inició tras detectarse la sustracción de más de 20 medidores de gas en distintos sectores de La Bebida durante el transcurso de una semana.

De acuerdo con fuentes policiales, las tareas investigativas incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, entrevistas y diversas averiguaciones que permitieron reconstruir parte del recorrido de los elementos robados. Los investigadores establecieron que los medidores eran comercializados posteriormente en una chacarita ubicada en el Barrio Cuyo, en Rivadavia.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos en distintos domicilios de Rivadavia y Rawson.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda del Lote Hogar 2541, donde fue detenido Franco Matías Veragua, de 38 años. En otro domicilio del mismo complejo

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habitacional, los efectivos secuestraron una tenaza, una gorra negra, un pantalón tipo nylon y una mochila negra, elementos considerados de interés para la investigación.

En ese último procedimiento también fue aprehendido un adolescente de 16 años por disposición de la jueza María Camus. El menor fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y deberá comparecer ante la magistrada este lunes.

La investigación también llevó a los uniformados hasta una propiedad del Barrio Cuyo, donde encontraron cuatro medidores de gas. Según precisaron las fuentes, uno de ellos estaba parcialmente destruido y los otros tres completamente dañados. Además, fueron secuestrados siete reguladores de gas.

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Los allanamientos continuaron en el barrio Valle Grande, en Rawson. Allí fue detenido Rodrigo Leandro Nieto, de 25 años, y se secuestró un teléfono celular Motorola modelo E15. En otra vivienda de la misma zona, los efectivos hallaron un regulador de gas.

La causa continúa bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención del fiscal coordinador Cristian Catalano, mientras los investigadores buscan determinar si existen más personas involucradas en la maniobra y el destino final de los elementos sustraídos.