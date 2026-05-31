La Legislatura provincial estudia un proyecto pionero para reconocer formalmente la disciplina de Newcom que no para de crecer en los 19 departamentos de San Juan.

El Newcom dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en un fenómeno social que recorre cada rincón de San Juan. Esta disciplina, que nace como una adaptación del vóley tradicional , permite que la pelota se atrape y se lance en lugar de golpearse, lo que la vuelve una actividad deportiva accesible, inclusiva y sumamente participativa . Aunque inicialmente fue concebida para adultos mayores, hoy cautiva a personas de diversas edades bajo los valores del compañerismo y la vida saludable. Ante este crecimiento, la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene bajo análisis un proyecto de ley que busca otorgarle al Newcom el estatus de actividad física y deporte provincial.

La iniciativa legislativa, presentada por la diputada Sonia Ferreyra (PJ), propone un marco normativo que reconozca formalmente la disciplina para impulsar políticas públicas específicas que garanticen su expansión en todo el territorio. El proyecto no solo busca el reconocimiento simbólico, sino que pretende asegurar el acompañamiento institucional del Estado a través de programas de capacitación, asistencia técnica y la promoción de competencias tanto a nivel local como internacional.

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Newcom para todos: el corazón del deporte de moda que busca su ley en San Juan

El Newcom dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en un fenómeno social que recorre cada rincón de San Juan. Esta disciplina, que nace como una adaptación del vóley tradicional, permite que la pelota se atrape y se lance en lugar de golpearse, lo que la vuelve una actividad deportiva accesible, inclusiva y sumamente participativa. Aunque inicialmente fue concebida para adultos mayores, hoy cautiva a personas de diversas edades bajo los valores del compañerismo y la vida saludable. Ante este crecimiento, la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene bajo análisis un proyecto de ley que busca otorgarle al Newcom el estatus de actividad física y deporte provincial.

La autora del proyecto destacó en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN que "La idea de creación como deporte provincial de Newcom surgió gracias a la iniciativa de un grupo de personas que practica este deporte. Es un deporte que en los últimos años ha crecido muchísimo; en todos los departamentos encontramos uno, dos o tres equipos. Es practicado por adultos mayores, y la declaración como deporte provincial les ayudaría a resaltar esta actividad, a un fortalecimiento, porque es una herramienta fundamental para poder hablar de salud e inclusión, pero, sobre todo, de una mejor calidad de vida para los cientos de sanjuaninos y sanjuaninas que lo practican".

Agregó la rawsina que lo que más resaltan quienes impulsan este deporte son "las dificultades que tienen de no tener un espacio físico o los medios económicos, considerando que en su mayoría son jubilados que necesitan trasladarse para participar en los torneos. Hablamos con gente de departamentos alejados como Jáchal, Caucete o 25 de Mayo, y para ellos este deporte ha sido un volver a empezar, un nuevo comienzo. Es, de alguna manera, valorar a quienes todos los días construyen comunidades a través del deporte".

Los argumentos que sostienen esta ley van más allá de lo recreativo. La práctica regular de esta actividad contribuye a prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo, fortalece los vínculos sociales y combate directamente la soledad y el aislamiento que muchas veces afecta a los adultos mayores. Por ello, el articulado del proyecto propone declarar al Newcom deporte provincial en sus modalidades recreativa, formativa y competitiva. Entre sus finalidades principales, la ley busca favorecer el envejecimiento activo y fomentar la integración intergeneracional.

La propuesta establece que la Secretaría de Deportes sea la autoridad de aplicación, con la responsabilidad de diseñar programas en conjunto con municipios y centros de jubilados. Además, se contempla brindar asistencia material y económica para el sostenimiento de escuelas y ligas, así como la organización de torneos provinciales. Un punto destacado es la creación de la "Semana Provincial del Newcom", que se celebraría cada primera semana de abril con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre sus múltiples beneficios físicos y emocionales.

Un taller de voces y realidades compartidas

image La diputada Ferreyra escuchando a la comunidad de Newcom en San Juan,

El impulso de esta ley no se dio en el aislamiento de una oficina, sino que se nutrió de una jornada participativa y taller abierto encabezado por la diputada Ferreyra el pasado 29 de mayo. Durante este encuentro, jugadores y profesores de diversos departamentos compartieron sus necesidades urgentes y sus historias de vida. Fue un espacio de intercambio donde se expuso la falta de infraestructura adecuada y las barreras económicas que enfrentan los equipos para viajar.

La legisladora destacó que fue una jornada emocionante, marcada por historias de superación y esfuerzo que sirven como ejemplo para toda la comunidad. Este taller permitió que los protagonistas del Newcom se sintieran finalmente escuchados y valorados, reafirmando que el proyecto de ley es el respaldo que necesitan para que su "nuevo comienzo" en las canchas sea permanente y digno.