Los afiliados a la OSP ya pueden acceder al aceite de cannabis medicinal sanjuanino con descuento

"El producto CBD CANME ingresó al vademécum de Obra Social Provincia , una novedad más que importante", anunció Gonzalo Campos , presidente de la empresa estatal que produce aceite de cannabis medicinal netamente sanjuanino, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN. Este avance marca un hito en la accesibilidad de la terapéutica en San Juan , permitiendo que miles de afiliados de la OSP utilicen el producto local con cobertura directa. A la par de este anuncio, el funcionario adelantó que se avanza fuerte en el proceso de transformación profunda de la empresa que incluirá la producción en su propio laboratorio de 16 medicamentos de uso común destinados exclusivamente al sistema de salud pública.

Los afiliados a la Obra Social Provincia, que alcanzan los 140.000 beneficiarios potenciales, ya pueden acceder al aceite de cannabis mediante la prescripción de sus médicos tratantes. La cobertura estipulada establece un piso del 40% de descuento sobre el precio de venta, que tras su última actualización se sitúa en 25.200 pesos por frasco. "En un principio, entiendo que la cobertura para patologías crónicas tiene mayor cobertura, pero el piso es el 40 % de descuento en el producto", destacó el funcionario.

Esta incorporación es el resultado de gestiones administrativas ante el interventor de la obra social, Rodolfo Fasoli, quien colaboró a destrabar trámites burocráticos prolongados para facilitar el acceso a tratamientos de patologías crónicas. Anteriormente, el producto estatal tenía una distribución limitada, pero con este acuerdo y la firma de convenios con distribuidoras farmacéuticas, se podrá expandir el producto y llegar con más de 150 puntos de venta para satisfacer la demanda de los afiliados.

Sobre el ingreso al vademécum de la OSP, Campos explicó que "seguramente" habrá que aumentar la producción para satisfacer la gran demanda que se espera desde los afiliados a la obra social más grande de San Juan.

El aceite de cannabis medicinal producido por CANME es una herramienta versátil para el alivio de diversas patologías gracias a sus propiedades anticonvulsivantes y antiinflamatorias. Entre las afecciones más destacadas que encuentran tratamiento con este producto se encuentran la epilepsia refractaria y el dolor crónico, además de ser utilizado para abordar trastornos del sueño y cuadros de ansiedad. En pacientes pediátricos y juveniles, es valioso para tratar aspectos conductuales en las etapas iniciales del espectro autista, mientras que en el ámbito hospitalario su uso se vincula a las áreas de psiquiatría, neurología y cuidados paliativos. Asimismo, su eficacia se extiende a la medicina veterinaria, donde se emplea para controlar estados convulsivantes en animales de gran porte.

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De la agricultura a la farmacia: reconversión ante la crisis

El cambio de rumbo de CANME responde a una necesidad de supervivencia ante las complicaciones en el escenario nacional. En este marco, se modificará el estatuto y el objeto social de la empresa estatal para habilitar la fabricación de fármacos hospitalarios. "La semana que viene vamos a modificar el estatuto y objeto social de la empresa con el visto bueno del Ministro de Salud, Amílcar Dobladez. Se hará en reunión de Directorio de CANME", adelantó Campos.

"Esta modificación del estatuto es para poder habilitar la posibilidad de producir 16 medicamentos en distintas presentaciones. Generalmente, la mayoría son en forma de jarabe suspensión, y algunos pocos en grajeas. Los medicamentos son antipirético, antiinflamatorio, analgésico, antiarrítmicos, un antibiótico, que es un macrólido, para el tratamiento del aparato digestivo, y sulfato ferroso para la anemia", detalló el titular de CANME San Juan.

Esta decisión se enmarca en un contexto donde el Gobierno Nacional mantiene paralizadas las licencias necesarias para la venta a gran escala, lo que el funcionario describió en otras oportunidades como un proceso que avanza a paso de tortuga y dificulta la evolución de la industria. Ante un déficit operativo y un presupuesto anual de 1.230 millones de pesos, la empresa busca generar autosustentabilidad ahorrándole costos al Ministerio de Salud al producir medicamentos básicos como paracetamol o ibuprofeno. A este panorama se suma la presión de un juicio millonario por parte de inversores privados y el riesgo de disolución que ya afectó a empresas similares en otras provincias, lo que acelera esta reingeniería para convertir a CANME en un soporte real del sistema sanitario.

Nuevos formatos y aprovechamiento energético en El Acequión

Además de la incursión farmacéutica, la empresa estatal prepara el lanzamiento de un nuevo envase de aceite de cannabis de 30 mililitros, el cual estará disponible en aproximadamente 45 días, dijo Campos. Este frasco de mayor volumen busca atender las necesidades de tratamientos prolongados, especialmente en casos de epilepsia o uso veterinario en animales grandes, y será más económico que los productos de la competencia.

Por otra parte, CANME avanza el plan estratégico junto a Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) para el predio de El Acequión ubicado en Sarmiento. Desde CANME se ha ofrecido formalmente un lote de 745 hectáreas que actualmente se encuentra sin cultivar para la instalación de paneles solares. El objetivo de este proyecto, que depende de la decisión final del Ejecutivo provincial, es transformar una superficie que hoy genera gastos de mantenimiento en una fuente de generación energética. De concretarse, la empresa conservaría solo 150 hectáreas para la actividad agrícola específica, aliviando el peso financiero de los costos operativos y enfocando sus recursos humanos en el laboratorio de medicamentos.