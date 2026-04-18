¿Cannabis o farmacia general?: el drástico giro que planea CANME San Juan para no desaparecer

La empresa estatal sanjuanina Cannabis Medicinal Sociedad del Estado ( CANME ) está en un momento bisagra, en el que cuestiona su propia esencia. Lo que nació hace 7 años como un proyecto de vanguardia para posicionar a San Juan en el mercado del cannabis terapéutico e industrial hoy se replantea sus objetivos básicos para no desaparecer del mapa institucional. La estrategia actual busca nuevos rumbos que van mucho más allá de la planta de marihuana: desde la fabricación de medicamentos convencionales que no tienen relación con el cannabis, hasta la posibilidad de ceder sus terrenos de cultivo para la instalación de paneles solares.

Esta no es la primera vez que la firma intenta un "reseteo". Ya en 2025, ante las trabas nacionales para comercializar el aceite medicinal, la empresa decidió ampliar lo que se conoce técnicamente como su "objeto social" para incluir el cáñamo industrial, buscando una salida económica a través de la fibra y la biomasa. Sin embargo, la persistente lentitud en los permisos y un contexto económico adverso vienen empujando a la conducción actual a proponer una transformación todavía más profunda para alcanzar el tan ansiado equilibrio fiscal.

Ahora, el presidente de CANME, Gonzalo Campos, confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN que acaba de presentar una propuesta que cambiaría radicalmente el funcionamiento de la empresa, enfocándose en la producción de medicamentos de uso común para el Ministerio de Salud. Según explicó el funcionario, la idea es dejar de ser meramente una industria agrícola para convertirse en un soporte real del sistema sanitario sanjuanino.

"Hemos decidido que de ser una industria agrícola, incorporarlo a producir medicamentos. El primer inicio es el cannabis, pero tenemos la perspectiva de hacer otros medicamentos en nuestro laboratorio y con nuestro personal. Vamos a activar la posibilidad de poder hacerle un soporte al Ministerio de Salud con 14 medicamentos en distintas presentaciones, llámese antibióticos, antialérgicos, antiinflamatorios. No tienen cannabis, son productos de uso común o doméstico dentro del hospital, como azitromicina, paracetamol en gotas e ibuprofeno. La distribución va a ser gratuita para los pacientes en los hospitales. Para eso vamos a hacer una ampliación del estatuto y un cambio en el objeto social. Lo que gasta el Estado en medicamentos es muchísimo dinero; si podemos ahorrarle eso al Ministerio, le da autosustentabilidad y equilibrio fiscal a la empresa. Por otro lado, estamos en conversaciones con el EPSE para tratar de que el lote que está sin cultivo, de unas 745 hectáreas, se use para colocar paneles solares. Eso está en estudio y el gobernador tendrá que determinarlo", detalló Campos.

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Sobre el plan de colaboración con EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) constituye uno de los ejes fundamentales de la nueva estrategia de CANME para alcanzar la autosustentabilidad y reducir su déficit fiscal. Según afirmó Campos, la empresa estatal mantiene conversaciones para ceder un lote de aproximadamente 745 hectáreas que actualmente se encuentra ocioso y sin ningún tipo de cultivo dentro del predio de El Acequión, en el departamento Sarmiento La intención es que este terreno sea utilizado para la instalación de paneles solares, transformando una superficie que hoy genera gastos de mantenimiento en un espacio de generación energética. De concretarse este proyecto, que aún se encuentra en etapa de estudio y depende de la decisión final de Marcelo Orrego, CANME conservaría únicamente unas 150 hectáreas para continuar con sus actividades agrícolas específicas en el futuro. Esta medida busca aliviar el peso financiero de la parte agrícola, que es identificada como el área que más costos operativos demanda, permitiendo que la empresa se enfoque en su nueva faceta como laboratorio de medicamentos.

Por otro lado, la incursión de CANME en el cáñamo industrial fue una de las primeras apuestas de "reseteo" para diversificar sus ingresos y no depender exclusivamente del aceite medicinal, aprovechando que los permisos nacionales para esta variedad no psicoactiva suelen ser más ágiles. Sin embargo, los resultados de la cosecha más reciente, concluida hace pocas semanas, están bajo evaluación debido a las inclemencias climáticas: el predio de Sarmiento se vio fuertemente afectado por el granizo, lo que provocó la pérdida de diversas plantas y obligó a la empresa a esperar un informe técnico para determinar cuánto se alejó la producción de las expectativas reales frente a las proyectadas. A pesar de este revés meteorológico, el proceso sigue en pie y las flores obtenidas se destinarán a estudios de "full spectrum".

Mientras tanto, en el laboratorio de CANME que funciona en el Hospital Julieta Lanteri se abocan a seguir produciendo aceite -que sólo pueden vender dentro de la provincia- y ampliar en las farmacias locales la distribución de un producto muy buscado para aliviar una amplia gama de patologías, e incluso para uso veterinario, a precio competitivo.

Un contexto nacional que pisa el freno

image El presidente de CANME, Gonzalo Campos y un colaborador, en la puerta de ARRICAME, en una de las varias gestiones ante Nación para destrabar las licencias.

La necesidad de esta salida alternativa radica, en gran medida, en el "limbo" jurídico y administrativo que impone el nivel nacional. A pesar de los hitos logrados por San Juan, como ser la única empresa del país con certificación orgánica para cannabis, la agencia nacional ARICCAME ha mantenido paralizadas las licencias necesarias para la venta comercial a gran escala, conocida como Fase 2.

Campos reconoció que el Gobierno nacional "no acompaña" y que los procesos avanzan "a paso de tortuga". Medidas adoptadas desde 2024 en la gestión de Javier Milei endurecieron los controles y limitaron los casos de uso, generando una incertidumbre que hace casi imposible la autosustentabilidad basándose exclusivamente en el cannabis. "La ley de creación de ARICCAME te enlentece, te enrarece y te impide evolucionar", afirmó el titular de CANME, responsabilizando a las normativas nacionales del fracaso del planteo agrícola original.

La sombra de un juicio millonario

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A los problemas regulatorios se suma un frente judicial preocupante. La empresa Green Health, uno de los inversores privados originales, inició una demanda contra la Provincia y CANME por una cifra cercana a los 70 millones de dólares. El abogado de la firma, Ernesto Clavijo, sostiene que el Estado sanjuanino generó "falsas expectativas" al firmar una concesión por 25 años que nunca permitió el retorno de la inversión privada, según detalló a TIEMPO DE SAN JUAN.

Clavijo comparó la situación de San Juan con el éxito de Jujuy. Según el abogado, mientras en otras provincias se exportan toneladas de flores, en San Juan se han llegado a destruir miles de kilos de producción por falta de permisos. "Es una locura que siga existiendo CANME como está existiendo, porque tiene un presupuesto altísimo y producen cien o doscientos frasquitos de aceite que no los venden, los regalan. Cada frasquito nos sale a los sanjuaninos más de quinientos mil pesos", denunció el representante legal de Green Health.

Por su parte, Campos desestimó la magnitud del reclamo judicial calificándolo de "totalmente especulativo". El funcionario afirmó que la provincia ha impugnado decisiones judiciales de primera instancia que permitían avanzar con la demanda sin pagar tasas de justicia, y confía en que el proceso se revierta en cámaras superiores. Además, señaló que el resto de las empresas privadas ya se han desvinculado de CANME en son de paz, es decir, sin hacer pleitos judiciales, tras incumplir con el pago de cánones establecidos en los convenios.

El fantasma de la disolución

La crisis de las empresas estatales de cannabis no es exclusiva de San Juan. El caso de Misiones, donde la empresa MisioPharma entró por estos días en proceso de liquidación, sirve como una advertencia cercana sobre el destino de estos emprendimientos si no logran ser rentables. En el gobierno sanjuanino son conscientes de que la disolución es una posibilidad que siempre está sobre la mesa.

Campos admitió que la situación financiera es deficitaria hoy por hoy, con un presupuesto anualizado de unos 1.230 millones de pesos que depende de los fondos públicos provinciales. Ante la consulta sobre si teme un cierre similar al de Misiones, el funcionario fue cauto pero optimista respecto a su plan de reingeniería. "La posibilidad de disolución puede existir, pero depende del análisis del gobernador. Nosotros estamos abocados a lo que nos pidió, que es poner en orden la empresa, maximizar los recursos y minimizar los gastos. No es algo descabellado pensar que pueda pasar; en este país no puedes descartar nada, pero hoy CANME está haciendo todos los esfuerzos para sobrevivir. Si concretamos lo de producir medicamentos para salud y el proyecto con el EPSE, estaríamos en condiciones mucho más saludables. Estamos trabajando siempre anticipadamente para que la liquidación no se concrete. Los funcionarios tienen que funcionar", concluyó Campos sobre el futuro de la sociedad estatal.