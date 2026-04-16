El aceite de cannabis medicinal estatal pega un salto en San Juan: envase más grande en farmacias y gratis en hospitales

La política de cannabis medicinal en San Juan se expande de la mano de la empresa estatal CANME . En una reciente definición estratégica tras reuniones con la cartera de Salud y la Secretaría General de la Gobernación, se definió un plan que busca consolidar el producto sanjuanino tanto en el mercado comercial como en el sistema de salud pública. El presidente de CANME, Gonzalo Campos , confirmó este jueves que en un plazo máximo de tres meses estará a disposición de los usuarios un nuevo envase de CBD al 10% con más cantidad de producto, de 30 ml, una herramienta que surge directamente de las inquietudes planteadas por médicos y veterinarios sobre la necesidad de un recurso más práctico y de mayor volumen para tratamientos prolongados.

Este movimiento comercial no solo responde a una cuestión de volumen, sino fundamentalmente de costos para el bolsillo de la gente El nuevo formato de 30 ml permitirá que el aceite estatal sea un 20% más económico que su competencia directa en el mercado. Actualmente, el producto de 10 ml ya mantiene una ventaja de precio de entre el 12% y el 15%, pero el salto al envase más grande profundizará este ahorro, generando lo que Campos definió como una mayor economía para el paciente y su familia. Para apuntalar este crecimiento, CANME firmó un convenio de exclusividad con Cofarmen (Cooperativa Farmacéutica de Mendoza), lo que permitirá pasar de las 11 farmacias que distribuyen el producto actualmente a más de 150 puntos de venta, garantizando una logística amplia en toda la provincia, según expresó el funcionario de Marcelo Orrego en diálogo con Radio Sarmiento.

De forma paralela al mercado minorista, San Juan inicia un esquema de entrega gratuita de aceite de cannabis en el ámbito hospitalario. El puntapié inicial se dará en el Hospital Rawson, donde ya existe un precompromiso para que la división farmacia de este centro de salud adquiera el producto para su uso en áreas clave como psiquiatría, neurología y cuidados paliativos. Campos estima que en los próximos 15 días esta provisión comenzará a materializarse, extendiéndose progresivamente al Hospital Marcial Quiroga y al Hospital Lanteri. Esta estrategia busca que los pacientes que ya se atienden en estos centros puedan solicitar el tratamiento directamente a través de sus médicos de turno, facilitando el acceso a aquellos que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

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¿Y la Obra Social Provincia?

Uno de los desafíos más ambiciosos de la actual gestión es la incorporación plena del aceite de cannabis al vademécum de la Obra Social Provincia (OSP). Actualmente, el expediente ya se encuentra en manos del interventor tras reuniones donde se expusieron los beneficios de contar con un producto de alta calidad y precio competitivo. Aunque los tiempos administrativos suelen ser prolongados, hay optimismo debido al visto bueno de las autoridades de salud, lo que permitiría que unos 140.000 afiliados tengan la posibilidad de acceder a esta terapéutica como potenciales beneficiarios de la empresa estatal.

Respecto a otras obras sociales, el panorama es más complejo debido a la reticencia que suelen mostrar ante la incorporación de este tipo de medicamentos en sus esquemas de cobertura, aunque CANME mantiene una conducta expectante ante la evolución de estos acuerdos.

El impacto de estas medidas se mide en la diversidad de patologías que hoy encuentran alivio en el cannabis medicinal producido en San Juan. El producto, destacó Campos, ha demostrado ser un excelente anticonvulsivante y antiinflamatorio, siendo fundamental para el tratamiento de la epilepsia refractaria y el dolor crónico. Además, su uso se extiende a situaciones más cotidianas pero igualmente incapacitantes como los trastornos del sueño y los cuadros de ansiedad. En el ámbito pediátrico y juvenil, el aceite es una herramienta valiosa para abordar aspectos conductuales en las etapas iniciales del espectro autista. Incluso en la medicina veterinaria, los animales de gran porte que sufren estados convulsivantes se benefician de la mayor dosificación que permite el nuevo envase de 30 ml, consolidando al cannabis estatal como una solución integral para la salud pública y privada de la provincia.