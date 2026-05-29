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Iniciativa

Comunidad en acción: la Capilla San Expedito lanza una gran rifa solidaria para avanzar con sus obras

Con un valor de $12.000 y millones de pesos en premios, la iniciativa busca recaudar fondos para el avance edilicio del templo. El sorteo cuenta con el aval oficial del Arzobispado y de la Caja de Acción Social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La comunidad de la Capilla San Expedito ha lanzado una importante campaña de recaudación de fondos con el objetivo de continuar las obras de infraestructura de su edificio. Bajo el lema "Si San Expedito alguna vez estuvo con vos... este es el momento de estar con él", se convoca a los fieles y a la sociedad sanjuanina en general a sumarse a una gran rifa solidaria que ofrece millones de pesos en premios, con el fin de ver terminada la construcción del querido templo.

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El bono contribución tiene un valor de doce mil pesos y otorga a cada participante cuatro chances de ganar. La grilla de premios en efectivo es sumamente atractiva, destacándose un primer premio de tres millones y medio de pesos. El segundo lugar se llevará dos millones, el tercero un millón, el cuarto quinientos mil pesos y el quinto doscientos cincuenta mil pesos. Asimismo, del sexto al décimo puesto se entregarán ciento cincuenta mil pesos en efectivo a cada ganador.

Para garantizar la total transparencia de la iniciativa, el sorteo se realizará el próximo viernes 19 de junio a través de la Quiniela Vespertina de San Juan. Además, el evento cuenta con todas las autorizaciones correspondientes, habiendo sido aprobado de manera oficial por la Caja de Acción Social del Gobierno de San Juan y por el Arzobispado de San Juan de Cuyo.

Los interesados en colaborar y adquirir su número pueden hacerlo de forma totalmente digital. El procedimiento consiste en realizar una transferencia bancaria al alias sanexpedito.sj, correspondiente al Banco Nación, y posteriormente enviar el comprobante de pago a través de la aplicación WhatsApp al número 264 416-8132. Una vez verificado el depósito, la organización se encargará de remitir el bono correspondiente de manera virtual a donde el comprador se encuentre. Desde la organización manifestaron su profundo agradecimiento de antemano a todos los que decidan sumarse a esta causa tan importante para la fe local.

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