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Proyecto ganador

La Agrotécnica de Valle Fértil fue elegida entre 95 escuelas y recibirá 8 millones de pesos para industrializar cítricos

El beneficio surgió tras presentarse a la convocatoria de "Fortalecimiento de Escuelas" de la Fundación Díaz Vélez, con un ambicioso proyecto escolar enfocado en la producción de dulces y conservas de cítricos. Una de las fortalezas es utilizar estos frutos que se pierden debido a la falta de comercialización.

Por Myriam Pérez
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Una vez más un proyecto presentado por la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino de Valle Fértil fue elegido por la Fundación Díaz Vélez, entre casi cien de todo el país, para recibir 8 millones de pesos que serán destinados a armar una sala de producción de dulces y conservas de cítricos. La propuesta apunta a lograr el éxito alcanzado con la fábrica de harina y café de algarrobo denominada "Tierra de vainas", que ya es modelo en el país.

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El objetivo de esta reconocida entidad nacional es promover el fortalecimiento de escuelas agropecuarias y rurales, que cuentan con proyectos didáctico productivos o pedagógico productivos (infraestructura productiva, equipamiento), y de servicios esenciales (conectividad, agua segura, energías renovables, infraestructura edilicia). Así cada año, docentes y alumnos de todo el país presentan propuestas que son evaluadas de acuerdo a su factibilidad, interés social y educativo. En ese marco este año fueron elegidos 18 proyectos sobre un total de 95.

El valor agregado de este programa vallista fue otro de los ítems que lo puso a la cabeza de los beneficiados ya que viene a dar solución a la producción de cítricos de la zona que si bien es importante no se puede comercializar tan fácilmente debido a las barreras fitosanitarias.

“Con el dinero comenzamos a adaptar un aula para mejorar el sector de industria, específicamente en las áreas de conservas y panificados. Allí se instalarán las maquinarias para hacer dulces y conservas de fruta fresca, como limas y cidras”, explicó la doctora Verónica Cailly, docente de la institución y gran impulsora de proyectos con miras a dar herramientas a los alumnos para una salida laboral.

En estos momentos no existe un lugar de procesamiento con capacidad para manejar el volumen de producción local y gran parte de la cosecha corre el riesgo de perderse. Con la inversión, se busca procesar la materia prima en origen, transformándola en productos elaborados que sí puedan ser comercializados.

Los fondos serán destinados a transformar un espacio que actualmente cuenta con instalaciones muy básicas y dificulta el trabajo eficiente. El plan incluye instalaciones completas de agua y electricidad, adquisición de equipamiento esencial como freezer, heladera y termotanque, instalación de mesones y mesadas de acero inoxidable para garantizar condiciones de higiene y seguridad alimentaria

Esto está basado en otro proyecto exitoso como es "Tierra de Vainas", nacido en 2022, que se ha convertido en modelo productivo de la zona utilizando el fruto del algarrobo para diversos productos, sobre todo harina y café.

Aunque el proyecto de cítricos aún no cuenta con un nombre definitivo, los responsables señalaron que, al igual que en experiencias anteriores, la identidad del proyecto surgirá del trabajo conjunto con los alumnos, quienes participarán activamente en el proceso creativo y productivo

Con este primer desembolso para "lo básico", la institución espera que la iniciativa crezca y se consolide como un referente de la industria local

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