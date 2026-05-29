El Hospital Marcial Quiroga logró que decenas de pacientes abandonen el cigarrillo: cómo funciona

Durante el último año más de 80 personas lograron dejar de fumar gracias al acompañamiento brindado por el Consultorio de Cesación Tabáquica, espacio especializado que funciona en el Servicio de Neumonología del Hospital Marcial Quiroga.

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Actualmente, alrededor de 200 pacientes participan del programa impulsado por un equipo multidisciplinario integrado por neumonólogos, cardiólogo y profesionales de enfermería, quienes acompañan y orientan a cada persona durante todo el proceso de cesación tabáquica.

De acuerdo con los registros, el 40% de los pacientes logró abandonar definitivamente el hábito de fumar, mientras que otro 20% continúa en tratamiento con el objetivo de alcanzar la cesación total. El resto renunció al seguimiento y tratamiento de la adicción.

El consultorio desarrolla tratamientos de intervención individual destinados a promover el abandono del consumo de tabaco, mejorar la salud y prevenir enfermedades asociadas al tabaquismo, tanto a corto como a largo plazo.

El equipo de trabajo está conformado por los doctores Eduardo Anzorena, Martín Fullana y Mario Montenegro, junto a las licenciadas Gabriela Santibañez y María González, quienes aplican diferentes estrategias terapéuticas y de acompañamiento para ayudar a cada paciente a sostener el proceso y alcanzar una mejor calidad de vida.

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte vinculada al tabaquismo, aunque también se registran casos asociados a Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), cáncer de pulmón, neumonía y exposición pasiva al humo de tabaco.

Asimismo, desde el consultorio de Cesación Tabáquica remarcan que los beneficios de dejar de fumar comienzan a percibirse apenas se abandona el consumo y continúan durante toda la vida.

Las personas interesadas en recibir información o acceder al tratamiento pueden solicitar turno de manera presencial, de lunes a viernes de 7.30 a 9.30 horas, en el Servicio de Neumonología del Hospital Marcial Quiroga. Y la atención del consultorio se realiza los días jueves de 8 a 10 horas en el mismo sector.