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Atractivas propuestas

Cultura a full: el Chalet Cantoni lanza siete talleres de formación

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte habilita las inscripciones para las distintas propuestas formativas presenciales que iniciarán durante el mes de junio de este año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte reactiva la agenda de formación del Chalet Cantoni con el lanzamiento de siete talleres presenciales programados para junio. Las propuestas abarcan áreas como las artes visuales, el lenguaje audiovisual, la expresión corporal, la comunicación digital y la astrología.

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Esta iniciativa forma parte de la política cultural del Gobierno de San Juan orientada a facilitar herramientas prácticas que impulsen tanto el desarrollo personal de los asistentes como la profesionalización de los sectores creativos locales. En este marco, los talleres arancelados cuentan con las inscripciones abiertas y serán dictados por especialistas en las distintas áreas.

Así, el lunes 1 de junio, a partir de las 17, se realizará “Al borde de la imagen”, un taller de cine y video experimental de cuatro encuentros durante junio destinado a jóvenes, estudiantes, artistas, realizadores audiovisuales y público general a partir de 16 años. La propuesta, impulsada por Ana Carolina Quiroga y Gustavo Antúnes, busca abrir un espacio accesible y colectivo para la creación audiovisual libre, creativa y reflexiva. La actividad no requiere conocimientos técnicos previos. Para más información e inscripciones llamar al 264 5054362 o 264 5847117.

El próximo martes 2 de junio se dará inicio “Chi Kung, el arte de despertar nuestra energía vital”, una propuesta orientada al bienestar físico y emocional a través de técnicas de movimiento, respiración y concentración. El taller está destinado a personas de todas las edades y condiciones físicas, interesadas en mejorar su calidad de vida mediante prácticas de conciencia corporal. La actividad será a las 18:30 h y se desarrollará los martes de junio y julio y las inscripciones pueden realizarse al 2644757318 o por este formulario.

Por otro lado se llevará a cabo el Taller de Biodanza “Movimiento, expresión y encuentro comunitario”, una propuesta orientada al bienestar integral, la expresión corporal y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios a través de la música, el movimiento y las vivencias grupales. Se desarrollará los miércoles de junio, de 10 a 12:30 h y estará a cargo de las profesoras de Biodanza Nélida Bernaldez, Xiomara Torres y Sandra López.

El taller está destinado a personas adultas propone un espacio de encuentro, creatividad y desarrollo personal basado en el sistema de Biodanza creado por Rolando Toro Araneda, que promueve la integración humana, la autorregulación emocional y la construcción de vínculos saludables. Las inscripciones pueden realizarse comunicándose al 2645426258 o al 2645673363.

El Retrato Realista ‘’Dominando la Mirada’’ es otra de las ofertas que será dictado por el artista Enzo Robledo, quien acompañará a los participantes en un recorrido técnico y creativo orientado al desarrollo del retrato realista y académico. La propuesta está dirigida tanto a principiantes que buscan una metodología clara y profesional para iniciarse en el dibujo, como a artistas avanzados interesados en perfeccionar su técnica y alcanzar niveles superiores de realismo e hiperrealismo. El taller se desarrollará los miércoles de junio y julio, de 19 a 21, y las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario.

En Chalet Cantoni incluirá también “Cuchillo de Palo - Clínica de obra”, una propuesta presencial destinada a artistas visuales y transdisciplinares que se desarrollará durante los miércoles de junio, julio y agosto. La clínica propone un ámbito de revisión y análisis de obras y proyectos desde el contexto sanjuanino, promoviendo el intercambio crítico y respetuoso entre pares y brindando herramientas concretas para fortalecer la gestión profesional de la carrera artística.

La propuesta estará coordinada por la artista visual Ana Trella y tendrá como cierre la realización de una muestra grupal con los trabajos desarrollados durante el proceso. Las inscripciones se realizan a través del formulario

Por otro lado, el Taller de Redes Sociales para Emprendedores comenzará el 4 de junio, a las 18, con una propuesta de formación orientada a brindar herramientas prácticas de comunicación visual y digital para potenciar marcas y emprendimientos en Instagram. El taller estará a cargo de Jessica Aldana, quien compartirá conocimientos vinculados al diseño, fotografía, video y planificación de contenido para redes sociales, desde una metodología teórico-práctica y accesible.

A lo largo de los encuentros, los participantes aprenderán a crear contenido propio, desarrollar una identidad visual coherente y utilizar herramientas simples para gestionar sus redes de manera autónoma. El taller tendrá modalidad presencial y una duración de dos encuentros de dos horas cada uno. Los participantes trabajarán con sus propios teléfonos celulares, generando contenido real durante las clases. Para más información e inscripciones, comunicarse al +54 9 2645 12-3369.

Por último, “Astro 101 · Rompiendo el Hechizo Lunar” es un taller introductorio de astrología coordinado por Kika Alonso y Paula Martín, que comenzará el 8 de junio y se desarrollará los lunes de junio y julio a las 18. La propuesta está pensada para acercarse a la carta natal desde una mirada simple, sensible y vivencial. Durante el recorrido se abordarán los signos, los elementos y las energías principales de la carta astral para comprender cómo se manifiestan en la vida cotidiana, profundizando especialmente en la Luna y en aquellos patrones emocionales, refugios y automatismos que muchas veces condicionan nuestras formas de sentir y reaccionar. Cabe destacar que no se requieren conocimientos previos, sólo ganas de explorar, compartir y abrir preguntas. Los interesados podrán inscribirse o consultar a los teléfonos 2645122158 y 2644430413.

Con este abanico de ofertas, el beneficio para la comunidad radica en su diversidad y accesibilidad, permitiendo que tanto principiantes como realizadores avanzados compartan instancias de formación especializada con profesionales de cada sector.

FUENTE: Sí San Juan

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