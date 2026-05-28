La impactante foto de Ischigualasto, con el viento Zonda como protagonista

El viento Zonda volvió a dejar una escena tan extrema como fascinante en el Parque Provincial Ischigualasto . A través de sus redes sociales, el sitio difundió una fotografía tomada en plena ráfaga, donde las icónicas Barrancas Coloradas desaparecen casi por completo detrás de una nube de polvo.

“Cuando el viento Zonda sopla con fuerza, los paisajes del Parque Provincial Ischigualasto cambian al punto de parecer otro planeta. Incluso, algunos escenarios desaparecen”, señalaron desde la cuenta oficial. En ese sentido, detallaron que la imagen fue captada al norte de la geoforma “El Hongo”, uno de los puntos más reconocidos del circuito.

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El fenómeno no solo modifica la visual del lugar, sino que también condiciona la actividad turística. Según explicaron, la visibilidad se vuelve casi nula, por lo que, por razones de seguridad, las excursiones se suspenden en jornadas de este tipo. Aun así, son momentos que algunos visitantes han logrado presenciar de manera excepcional.

La publicación no tardó en generar repercusión. Entre los comentarios, hubo quienes expresaron su deseo de volver al lugar: “Es un viaje que quiero repetir. Y lo voy a hacer”, escribió una usuaria. Otros destacaron la singularidad del paisaje: “Es que Ischigualasto es otro planeta, me encanta”, mientras que también hubo mensajes cargados de nostalgia: “Mi amado San Juan lo añoro a la distancia”.

Experiencia nocturna en el Valle de la Luna

Más allá de estas postales impactantes, el parque se prepara para una de sus propuestas más convocantes: el tradicional Circuito de Luna Llena. La actividad invita a recorrer el predio en un entorno completamente distinto, donde las geoformas y paredones se iluminan únicamente con la luz natural de la luna, generando una atmósfera única.

Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, el Parque Provincial Ischigualasto ofrece así una experiencia sensorial que combina paisaje, historia geológica y relatos de guías especializados.

Las fechas previstas para esta edición son el 29, 30 y 31 de mayo, y el 1 de junio. Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invitaron tanto a sanjuaninos como a turistas a sumarse a esta propuesta y redescubrir uno de los escenarios más imponentes del país bajo el cielo nocturno.