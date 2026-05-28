Empresarios chilenos hablan del fenómeno minero sanjuanino y quieren subirse al tren del cobre

Proyecto minero Vicuña, en Iglesia: En medios chilenos crecen las advertencias por el avance minero de San Juan y también las propuestas para integrar puertos, logística y agua desalinizada a los futuros proyectos de cobre.

El boom del cobre no solo genera expectativa en San Juan y Argentina en general: del otro lado de la cordillera se han intensificado en las últimas semanas las señales de interés, preocupación y también de oportunidad. Cámaras empresarias, dirigentes mineros y especialistas chilenos , desde diferentes portales y diarios, reconocen abiertamente que la provincia sanjuanina logró avanzar con proyectos de escala mundial, y que no quieren quedarse afuera del negocio que se viene.

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Nuevo escenario Chile legisla el uso del agua desalinizada en su mar y abre un nuevo escenario: ¿cómo impacta en la minería de San Juan?

También advierten que Argentina ha alcanzado mejores condiciones a nivel país para atraer inversiones y dicen que están viendo un escenario que hoy compite directamente con Chile por capitales y desarrollo minero.

En la región de Coquimbo, vecina a San juan por el Paso de Agua Negra, el sector privado ya está activando una estrategia para intentar captar parte de los negocios que moverán proyectos como Los Azules, Vicuña, El Pachón y Altar. Los dos primeros son los más avanzados: Los Azules ya cuenta con el RIGI y requiere U$S 4.000 millones. Vicuña promete invertir 18.000 millones, de los cuales U$S 7.100 millones son los iniciales para poner en marcha Josemaría, dejando Filo del Sol para una segunda etapa.

La apuesta chilena incluye desde el ofrecimiento de los puertos del Pacifico para exportar minerales, la infraestructura logística, servicios especializados e incluso proyectos para abastecer con agua desalinizada a las futuras minas sanjuaninas.

Inquietud por el “milagro minero” sanjuanino

Las declaraciones publicadas en medios chilenos muestran una mezcla de preocupación y urgencia: mientras algunos referentes admiten que Argentina “reaccionó” y hoy ofrece mayores certezas jurídicas para las inversiones, otros advierten que Chile no puede limitarse a mirar cómo crece la minería sanjuanina y quedar relegado solo al rol de prestador de servicios.

Uno de los planteos más directos apareció en el diario chileno El Día, donde el gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (Corminco), Ignacio Pinto, sostuvo que los 34 proyectos mineros identificados en San Juan representan “una tremenda oportunidad” para las regiones chilenas vecinas.

Según afirmó, buena parte de la viabilidad de esos emprendimientos dependerá “de la salida por puertos chilenos, de la infraestructura habilitante y de la experiencia que tiene Chile en minería”. Agregó que la región de Coquimbo “está llamada a ser protagonista” del desarrollo minero sanjuanino durante las próximas décadas. “Esperamos poder actuar con agilidad y rapidez para no desaprovechar esta gran posibilidad de crecimiento”, afirmó al medio trasandino.

Chile teme perder competitividad

En la misma publicación, el presidente de la Asociación Gremial Minera de Illapel (Asogremi), Patricio Gatica, advirtió que Argentina hoy presenta ventajas competitivas frente a Chile. “Un proyecto argentino podría obtener permisos ambientales en mucho menos tiempo y con mayores certezas jurídicas que en Chile. Evidentemente podríamos estar en desventaja, porque los inversionistas buscarán lugares donde haya mayor seguridad jurídica”, recalcó.

Para Gatica “es fundamental generar un buen acuerdo que favorezca tanto a argentinos como a chilenos, pero sin descuidar a la minería nacional, conectando proyectos con puertos del Pacífico y del Atlántico, y aprovechando la experiencia de la minería chilena, que es de clase mundial”.

También alertó sobre el riesgo de que Chile termine ocupando un rol secundario en el nuevo escenario minero regional. “La idea no es que la minería chilena se transforme en un prestador de servicios”, indicó.

Al debate en El Dia se sumó el presidente de la Asociación Gremial Nacional de la Pequeña Minería de Chile, Rubén Salinas: “Argentina entendió la oportunidad y reaccionó”, mientras Chile continúa atrapado “en debates ambientales y regulatorios”. Agregó que proyectos como Los Azules, El Pachón o Filo del Sol podrían transformarse en “competidores directos” para Chile hacia la próxima década.

Pese a esto, Salinas sostuvo que “Chile aún tiene ventajas importantes, especialmente en infraestructura, puertos y experiencia minera, por lo que Argentina seguirá necesitando del know-how y de profesionales chilenos para desarrollar sus proyectos, pero no podemos vivir de ese prestigio, porque Argentina también desarrollará sus propias capacidades”.

Agua desalinizada y salida al Pacífico

Los planes chilenos no se limitan a los servicios logísticos o portuarios. Otro artículo publicado por Diario La Región de Coquimbo reveló que existen propuestas concretas para integrar infraestructura hídrica y energética al desarrollo de la minería sanjuanina.

El arquitecto Gerson Soto, autor de un estudio sobre integración minera binacional, propuso abastecer con agua de mar desalinizada a los megaproyectos de cobre sanjuaninos utilizando infraestructura desde la costa chilena y exportando luego el mineral por el Puerto de Coquimbo. “La Ruta Pacífico es la única opción viable y superior para los proyectos mineros de San Juan”, afirmó Soto al diario chileno.

Su propuesta contempla acueductos, plantas desaladoras y corredores logísticos binacionales para conectar la cordillera sanjuanina con la costa del Pacífico y agregó que esta integración permitiría generar empleo, actividad portuaria y nuevos polos logísticos en Coquimbo, aprovechando el crecimiento que proyecta la minería sanjuanina para las próximas décadas.

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) un solo proyecto minero requiere de 800 proveedores en la etapa de construcción de la mina. Luego, ya en operaciones, requerirá al menos 550 empresas proveedoras de servicios, por más de 30 años.

Como se puede advertir, el desarrollo del cobre en San Juan ya dejó de ser visto como una promesa lejana y comenzó a palparse más concreto, por lo que los chilenos están redefiniendo su estrategia para captar negocios.