Paso de Agua Negra: desde la jugada de Nación mandando plata para ingeniosas obras y el interés por EBITAN, hasta un récord helado

En un escenario donde la obra pública nacional para la que "no hay plata", el Paso Internacional de Agua Negra acaba de recibir una noticia tan sorpresiva como alentadora. Contra todo pronóstico y en medio de un proceso de fuerte recorte de recursos y desguace de reparticiones oficiales, el Gobierno Nacional decidió enviar fondos específicos para mejorar el corredor cordillerano que une a San Juan con Coquimbo . Aseguran en la repartición con sede en Avenida Rawson que es la primera vez en la gestión del libertario que ingresan divisas para tareas de infraestructura en la zona, permitiendo planificar mejoras estratégicas que apuntan directamente a transformar el perfil del paso.

Según informaron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, la estrategia actual no se basa en grandes licitaciones externas, sino en la máxima optimización de lo propio. Bajo la premisa técnica de que ante la falta de dinero es obligatorio pensar más, el 9° Distrito de Vialidad Nacional, a cargo del sanjuanino Enrique Manni, está planeando ejecutar las obras "por administración". Esto significa que se utiliza el personal idóneo de la repartición, sus propios talleres móviles y campamentos en la alta montaña, eliminando los sobrecostos de contratar consultoras. El ingenio se luce en el aprovechamiento de recursos: por ejemplo, para solucionar inundaciones recurrentes en el paso binacional se van a reutilizar caños y materiales que estaban en depósito como descartes de otras obras, lo que reduce el costo de inversión en materiales a cero.

Manni estuvo recorriendo el paso de Agua Negra días atrás en la previa del desarrollo de las trascendentales obras, para las cuales no se conocieron todavía los plazos.

El foco principal de estas tareas está en la zona conocida como "El Arenal", situado en el kilómetro 355 de la Ruta Nacional 150. Este sector, ubicado al pie del imponente cerro de más de 5.400 metros, es históricamente el más complejo debido a que los deshielos y tormentas veraniegas provocan aludes de barro y rocas que obligan a cortar el tránsito. Para combatir esto, los técnicos aplicarán un monitoreo predictivo para desviar las "lenguas de barro" antes de que toquen el asfalto y distribuirán maquinaria de forma táctica en puntos ciegos del camino para despejar cualquier material de arrastre de inmediato con el mínimo gasto de combustible. Además, se realizará un alteo del terreno y un diseño hidráulico artesanal con rocas de la misma montaña para frenar la fuerza del agua.

image Máquinas de Vialidad Nacional de San Juan, despejando El Arenal.

Sin embargo, la obra más trascendental para el futuro comercial es la ampliación de los radios de giro. Se trabajará en alrededor de diez curvas complejas del trazado de montaña para que los camiones de gran porte y con acoplado puedan circular de forma segura. Actualmente, el paso es mayormente turístico y solo admite vehículos livianos o minibuses. Por ende, estas mejoras confirman la política de potenciar la traza actual que sube y baja la cordillera, dejando de lado, por ahora, el proyecto del túnel que quedó postergado por desentendimientos técnicos y presupuestarios en años anteriores, más precisamente en las gestiones de Mauricio Macri y el ya fallecido Sebastián Piñera.

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Con estas intervenciones, el tramo de 34 kilómetros de tierra que resta consolidar en la alta montaña quedará óptimamente preparado, mejorando sustancialmente las condiciones actuales para el tránsito turístico y sentando bases firmas para el futuro flujo logístico y comercial de gran escala.

El giro político por la EBITAN

Este inusual interés del gobierno de Javier Milei por Agua Negra coincide con lo que se comenta extraoficialmente en los pasillos de la delegación sanjuanina de VN: existe una intención clara de "tomar por asalto" la EBITAN, espacio de discusión dormido hace años. La Entidad Binacional Túnel de Agua Negra es el organismo interestatal creado en 2009 para coordinar, gestionar y supervisar todas las etapas del mega-proyecto del túnel, incluyendo la conducción de licitaciones internacionales y la administración de créditos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, según aseguraron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, la movida política busca que los cargos clave, que históricamente tuvieron más representación y presencia sanjuanina que de Nación, sean ocupados ahora por cuadros técnicos directos de Vialidad Nacional, el Ministerio de Economía y la Cancillería Argentina.

Este rediseño en el manejo de los cargos se da también en sintonía con la nueva afinidad política entre las administraciones de Argentina y Chile, considerando que en el país trasandino acaba de arribar la gestión de derecha liderada por José Kast, quien ya tuvo una reunión con su par argentino.

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En Argentina, el objetivo de la gestión del libertario es centralizar las decisiones financieras y auditar personalmente la viabilidad de los desembolsos de créditos internacionales, asegurando un control absoluto sobre el avance de proyectos inherentes a Agua Negra.

El interés del gobierno de Milei por potenciar el Paso de Agua Negra coincide con una ambiciosa proyección logística que viene desde Chile. Según publicó este mes el medio chileno Diario La Región, la denominada "Ruta Pacífico" se perfila como la única opción técnica y estratégica viable para los proyectos mineros de cobre en San Juan, como son Pachón, Los Azules, Altar y Vicuña. El estudio, dirigido por el arquitecto chileno Gerson Soto, sostiene que el desarrollo de estos megaproyectos enfrenta una restricción estructural de agua dulce en la cordillera. La solución propuesta consiste en una estrategia de desalación mixta, extrayendo agua de la costa chilena para impulsarla hacia las minas sanjuaninas, permitiendo que el mineral seco regrese para su exportación definitiva a través del Puerto de Coquimbo. Este sistema no solo daría viabilidad a la minería de gran escala, sino que además beneficiaría a la agricultura de la Región de Coquimbo al retornar el 65% del agua tratada a los sistemas de regadío locales sin costo fiscal.

Mientras tanto, el gobierno provincial de Marcelo Orrego mantiene su postura de colaborar en todo lo posible para que la ruta permanezca abierta el mayor tiempo posible, resguardando el interés local.

Un récord

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A fecha de hoy, 24 de mayo de 2026, el Paso de Agua Negra está celebrando un hito operativo sin precedentes. Tras haber abierto sus puertas el 26 de noviembre de 2025, el corredor ha logrado mantenerse habilitado de forma ininterrumpida durante seis meses, desafiando incluso la previa del inicio del invierno. El año pasado el cierre se produjo justamente un 23 de mayo, pero este año el esfuerzo conjunto permitió mantenerlo activo para este fin de semana largo, con la intención declarada desde el lado chileno de estirar la operatividad incluso hasta el mes de junio, si el clima lo permite.

Los números respaldan este éxito logístico. Más de 72.000 personas han cruzado la frontera en lo que va de la temporada, lo que la sitúa como la quinta mejor temporada en la historia del paso. Aunque hubo una baja cercana al 30% respecto al año anterior debido a factores económicos y al cambio de divisas que frenó los tours de compras, el flujo de viajeros se mantiene firme. La modernización también llegó del lado chileno, donde se implementaron letreros dinámicos y un plan de digitalización de la ruta, buscando que Agua Negra deje de ser un vínculo estacional y se transforme definitivamente en un eje estratégico de integración regional.