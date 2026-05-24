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San Juan arranca la semana con frío: anuncian una mínima de 2°

El lunes feriado llegará con temperaturas bajas en la provincia y una jornada marcada por cambios en la dirección del viento. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El frío volverá a hacerse sentir este lunes en San Juan. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá una jornada de temperaturas bajas, con una mínima prevista de apenas 2 grados durante las primeras horas del día y una máxima que alcanzará los 17°.

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La madrugada será especialmente fresca y estará acompañada por viento del sector sur, lo que reforzará la sensación térmica baja en distintos puntos de la provincia. Con el avance de la mañana, el viento rotará hacia el noroeste, mientras que por la tarde soplará desde el este y, ya entrada la noche, volverá a cambiar de dirección para llegar desde el suroeste.

Pese al arranque helado, se espera que hacia la tarde el tiempo se torne algo más agradable gracias al ascenso de la temperatura máxima.

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