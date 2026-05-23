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El Bibliomóvil del Congreso llega a San Juan: talleres, juegos y la entrega de un tesoro histórico restaurado de Sarmiento

El ómnibus itinerante recorrerá diferentes departamentos entre el 26 y el 29 de mayo con más de 5.000 libros. Además, devolverán piezas clave de la Casa Natal que fueron digitalizadas y recuperadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
congreso

Una propuesta cultural y pedagógica de nivel nacional desembarcará en la provincia en los próximos días. El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación llegará a San Juan para desarrollar una intensa agenda entre el martes 26 y el viernes 29 de mayo. La iniciativa, que busca incentivar la lectura, la escritura y la producción artística a través de libros seleccionados, juegos y talleres dirigidos a estudiantes, docentes y público en general, arriba a la provincia por gestión del diputado nacional sanjuanino José Peluc, integrante de la Comisión Administradora de la institución nacional.

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El recorrido comenzará en la capital de la provincia, teniendo como sede inicial el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. En este emblemático lugar se vivirá uno de los momentos institucionales más importantes de la visita, ya que las autoridades nacionales harán entrega de las digitalizaciones del Primer Libro Copiador del Museo y de la Revista "Sarmiento", una valiosa colección de 16 fascículos encuadernados en un único volumen. Ambas piezas habían ingresado para su intervención especializada en mayo del año pasado. Tras un exhaustivo trabajo, la Revista "Sarmiento" será devuelta completamente restaurada y protegida en una caja de conservación libre de ácido, mientras que las tareas de preservación física sobre el Libro Copiador continúan en curso en Buenos Aires.

La agenda federal de la biblioteca itinerante continuará el miércoles 27 de mayo con actividades destinadas a escuelas en las plazas comunales del departamento 25 de Mayo. Posteriormente, el jueves 28 de mayo, el ómnibus trasladará sus talleres y dinámicas para trabajar junto a diversas instituciones del departamento Sarmiento. Finalmente, el cierre de la visita se concretará el viernes 29 de mayo en la histórica Biblioteca Franklin, ubicada en el microcentro de la Ciudad de San Juan, donde se realizará un encuentro especial para la entrega de materiales locales que fueron recuperados en el marco del Programa Nacional de Recuperación de Documentos Históricos.

El Bibliomóvil es un ómnibus de doble altura que se puso en marcha en el año 2002 y que, desde entonces, recorre el territorio nacional con el propósito de democratizar el conocimiento y valorizar la producción cultural local. El vehículo cuenta con un espacio de lectura acondicionado como biblioteca con más de 5.000 libros y computadoras provistas de juegos pedagógicos. En su interior se realizan habitualmente búsquedas bibliográficas, lectura de poesía, narración oral y actividades que vinculan la escritura creativa con medios digitales, mientras que en su exterior se despliegan proyecciones cinematográficas, talleres de fotografía y la realización de diversos proyectos artísticos comunitarios.

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