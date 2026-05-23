Ullum: reconstruirán el CAPS y buscan mejorar la atención sanitaria en uno de los departamentos más alejados

El Gobierno de San Juan avanza con la reconstrucción total del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ullum, una obra considerada clave para mejorar el acceso a la salud pública en uno de los departamentos más complicados de la provincia en materia sanitaria.

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La situación geográfica de Ullum representa desde hace años una dificultad para los vecinos. El departamento está ubicado a unos 10 kilómetros del Hospital Marcial Quiroga, el centro asistencial más cercano, y a más de 20 kilómetros de la Ciudad de San Juan, lo que obliga a muchos pacientes a trasladarse para acceder a prestaciones médicas de mayor complejidad.

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Actualmente, el edificio del CAPS está completamente demolido. Desde el Ministerio de Salud explicaron que el departamento todavía no fue incorporado al esquema de ampliación de servicios sanitarios debido a que la obra debió ser reformulada de manera integral.

En una primera etapa, el proyecto contemplaba ampliar la estructura existente. Sin embargo, durante la ejecución detectaron problemas estructurales y de suelo que impedían continuar con la obra original. Esa situación obligó a paralizar los trabajos, rediseñar el proyecto y avanzar en una nueva licitación.

La decisión oficial fue demoler completamente el edificio y construir un nuevo centro de salud desde cero. Según indicaron, el futuro CAPS tendrá una infraestructura mucho más amplia y moderna, incorporando servicios que actualmente no existen en el departamento, como sala de rayos y shock room, además de una ampliación importante de consultorios y capacidad de atención.

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Mientras avanzan las obras, la atención sanitaria continúa prestándose en el CIC de Ullum, donde funciona una guardia médica durante las 24 horas.

Desde Salud reconocieron que la reformulación del proyecto generó demoras en los plazos previstos originalmente, aunque sostuvieron que la nueva obra permitirá resolver de manera definitiva las limitaciones estructurales del viejo edificio y mejorar considerablemente el sistema sanitario del departamento.

Además, aseguraron que desde el área de Infraestructura les informaron que la obra retomará próximamente un ritmo más intenso para avanzar con la construcción del nuevo CAPS.