Macri en Mendoza pidió consolidar el cambio y llamó a la militancia a "contener a la gente"

Desde Mendoza, el expresidente Mauricio Macri reunió a la dirigencia del PRO y sectores aliados de todo Cuyo en el lanzamiento de “Un paso más”, una plataforma política con la que busca fortalecer el espacio de cara a los próximos años. El encuentro se realizó en el Hotel Hilton de Guaymallén y contó con la presencia de dirigentes sanjuaninos, entre ellos el diputado provincial y presidente del PRO local, Enzo Cornejo.

Tiempo en Mendoza Michetti reapareció en el lanzamiento de Macri y pidió "pensar en el futuro"

Tiempo de San Juan estuvo presente en el acto, donde Macri evitó referirse a posibles candidaturas o armados electorales puntuales, aunque dejó varias definiciones políticas vinculadas al rumbo del país y al rol de la militancia.

“Estamos acá sin pensar en ningún arreglo político personal. Estoy acá porque quiero ayudar a que el cambio sea definitivo para todos los argentinos”, afirmó el exmandatario ante los dirigentes y referentes que llegaron desde San Juan, Mendoza y San Luis.

En otro tramo de su discurso, Macri apuntó directamente al trabajo territorial y al vínculo con la sociedad en medio del ajuste económico y las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional. “Para eso están ustedes, para garantizar que el cambio avance y no retroceda”, expresó frente a la militancia.

Además, pidió “contener” a los sectores que atraviesan dificultades y sostuvo que los dirigentes deben explicar el proceso político y económico actual. “Nosotros tenemos que estar ahí para explicarle a la gente, que hace un esfuerzo enorme, que los cambios llevan tiempo”, remarcó.