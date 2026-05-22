Macri elogió a Orrego en Mendoza: "Escucho muy buenas cosas"

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó este viernes en Mendoza el lanzamiento de “Primer paso”, una gira nacional con la que busca relanzar al PRO en distintos puntos del país. En ese marco, fue consultado por Tiempo de San Juan sobre el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego y respondió con elogios: “Escucho muy buenas cosas de Orrego”.

Tiempo en Mendoza Michetti reapareció en el lanzamiento de Macri y pidió "pensar en el futuro"

La declaración se dio durante el encuentro político que reunió a dirigentes y referentes del PRO de la región de Cuyo. Aunque breve, la frase del exmandatario nacional volvió a poner en escena el vínculo político que mantiene con sectores cercanos al gobernador sanjuanino.

Cabe recordar que Orrego fue intendente de Santa Lucía durante la presidencia de Macri, entre 2015 y 2019, período en el que transitó su segundo mandato al frente del municipio sanjuanino. Desde entonces, ambos dirigentes compartieron espacios políticos dentro de la coalición opositora.

El lanzamiento de “Primer paso” marca el inicio de una recorrida nacional de Macri, quien busca fortalecer la estructura partidaria del PRO y retomar el contacto directo con dirigentes y militantes en las provincias.

Durante la jornada también participaron referentes de Mendoza, San Juan y San Luis, en medio del proceso de reconfiguración política del espacio opositor de cara a los próximos años.