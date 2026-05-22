viernes 22 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Mendoza

Macri elogió a Orrego en Mendoza: "Escucho muy buenas cosas"

El expresidente de la Nación hizo referencia al gobernador de San Juan en el lanzamiento de “Un paso más”.

Por Ana Paula Gremoliche
image
a2f86114-be84-4e8a-bfa5-dbc0c6877242
92b5f11f-d7bf-44ec-a9d7-56f8a145a009
e2d9df88-897f-4afe-823b-b3a78f8cb27d
9c96401a-6c30-46f5-b5bf-6f27bb1fe239
68c89329-8942-4e03-884b-03af357796b6
98014dfb-573d-4609-9f5b-3bb8e23a5c5a

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó este viernes en Mendoza el lanzamiento de “Primer paso”, una gira nacional con la que busca relanzar al PRO en distintos puntos del país. En ese marco, fue consultado por Tiempo de San Juan sobre el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego y respondió con elogios: “Escucho muy buenas cosas de Orrego”.

Lee además
en mendoza, cornejo destaco el vinculo politico de macri con san juan
Tiempo en Mendoza

En Mendoza, Cornejo destacó el vínculo político de Macri con San Juan
michetti reaparecio en el lanzamiento de macri y pidio pensar en el futuro
Tiempo en Mendoza

Michetti reapareció en el lanzamiento de Macri y pidió "pensar en el futuro"

La declaración se dio durante el encuentro político que reunió a dirigentes y referentes del PRO de la región de Cuyo. Aunque breve, la frase del exmandatario nacional volvió a poner en escena el vínculo político que mantiene con sectores cercanos al gobernador sanjuanino.

Cabe recordar que Orrego fue intendente de Santa Lucía durante la presidencia de Macri, entre 2015 y 2019, período en el que transitó su segundo mandato al frente del municipio sanjuanino. Desde entonces, ambos dirigentes compartieron espacios políticos dentro de la coalición opositora.

El lanzamiento de “Primer paso” marca el inicio de una recorrida nacional de Macri, quien busca fortalecer la estructura partidaria del PRO y retomar el contacto directo con dirigentes y militantes en las provincias.

Durante la jornada también participaron referentes de Mendoza, San Juan y San Luis, en medio del proceso de reconfiguración política del espacio opositor de cara a los próximos años.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Mauricio Macri en su lanzamiento en Mendoza: “Escucho muy buenas cosas de Orrego” El expresidente de la Nación lanzó “Primer paso” en Mendoza y el equipo de Tiempo de San Juan le consultó sobre su opinión sobre el gobernador Marcelo Orrego: “Escucho muy buenas cosas de Orrego” Mira más en @tiempodesanjuan #macri #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Michetti elogió a Orrego: "Es una gran persona y un gran gobernador"

"No me quemés": la respuesta de Orrego, tras ser consultado sobre los disfraces escolares por el 25 de Mayo

En Chimbas, Orrego inauguró una escuela primaria y una de Nivel Inicial para fortalecer la educación pública

Orrego inauguró el nuevo CIC de Sierras de Marquesado: más servicios esenciales a las familias de La Bebida

Del "equipo como la Selección" a la autocrítica: Achem analizó la gestión de Orrego

Orrego, presente en el Tren de Capital Humano en Cañada Honda

Ratificaron oficialmente la salida de la Argentina de la OMS

El partido que no es de fútbol, el diputado pensativo y la abogada que renunció pero que deberá trabajar igual

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los geriátricos en San Juan son epicentro permanente de controles, según el Ministerio de Salud Provincial (foto ilustrativa).
Dilema

El desafío en San Juan de reubicar a 26 adultos mayores tras el cierre de dos geriátricos clandestinos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años
Deceso

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino video
Presunta defraudación

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino

Que se cuiden: las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción
En las redes

"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

Publicaba sonríe, sé amable y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito
Accidente y fuga

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres desmedidos, las firmas del centro se mudan a los departamentos
Contexto complejo

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres "desmedidos", las firmas del centro se mudan a los departamentos

Te Puede Interesar

Intento de femicidio: Él la quiso matar y lo planeó, aseguró la madre de la víctima
En juicio

Intento de femicidio: "Él la quiso matar y lo planeó", aseguró la madre de la víctima

Por Luz Ochoa
Michetti elogió a Orrego: Es una gran persona y un gran gobernador
Tiempo en Mendoza

Michetti elogió a Orrego: "Es una gran persona y un gran gobernador"

El partido que no es de fútbol, el diputado pensativo y la abogada que renunció pero que deberá trabajar igual
La yapa

El partido que no es de fútbol, el diputado pensativo y la abogada que renunció pero que deberá trabajar igual

De la cosecha a la cancha: la Unión Deportiva La Chimbera, entre el sacrificio y la ilusión de marcar la historia
Pasiones del Interior

De la cosecha a la cancha: la Unión Deportiva La Chimbera, entre el sacrificio y la ilusión de marcar la historia

Imagen ilustrativa
Asalto

Dos motochorros emboscaron a un preventista en San Martín y le robaron la recaudación y su bolso