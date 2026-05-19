En Chimbas, Orrego inauguró una escuela primaria y una de Nivel Inicial para fortalecer la educación pública

Este martes, Marcelo Orrego cortó las cintas en la Escuela Primaria y la ENI N° 90 del Barrio 7 de Septiembre, en el departamento Chimbas , en el marco de una política educativa que prioriza la inversión en infraestructura escolar con recursos provinciales. Las obras forman parte del plan de construcción de ocho nuevos establecimientos educativos impulsados entre 2024 y 2026 en distintos departamentos de la provincia debido a la creciente demanda.

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La inauguración busca garantizar más oportunidades educativas para niños y niñas sanjuaninos, aún en un contexto de retiro del financiamiento nacional para este tipo de obras.

En este contexto, Orrego dijo: “Inauguramos un establecimiento educativo que representa oportunidades para el futuro de los chicos. La educación es fundamental y requiere infraestructura, servicios y docentes comprometidos; en San Juan pensamos en las generaciones futuras y trabajamos para resolver los problemas, incluso en tiempos difíciles. Mi historia personal refleja la importancia de la educación pública y el esfuerzo familiar. Hoy celebramos abrir puertas a nuevas oportunidades y garantizar un entorno seguro y de calidad para los estudiantes”.

Actualmente, el Gobierno de San Juan impulsa la construcción de ocho nuevos establecimientos educativos para nivel inicial en Capital, Sarmiento, Pocito, Caucete, 25 de Mayo, Chimbas y Ullum, consolidando una política pública enfocada en fortalecer la educación desde los primeros años y acompañar el crecimiento de las comunidades.

Acompañaron al mandatario: la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; los diputados Nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime; los ministros de Educación, Silvia Fuentes y de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, autoridades escolares y demás funcionarios provinciales.

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Sobre las obras

ENI N° 90

El nuevo edificio del ENI N° 90 fue ejecutado íntegramente con fondos provinciales y permitirá ampliar el acceso a espacios educativos adecuados para la primera infancia en Chimbas.

El establecimiento cuenta con tres salitas con sanitarios y mobiliario completo, SUM-ludoteca, cocina, patio institucional y patio de juegos con calesita y mangrullo, además de dirección, sanitarios accesibles, climatización frío/calor y sistema de seguridad.

La obra tiene una superficie total de 401,43 metros cuadrados y fue proyectada para ofrecer espacios seguros, modernos y adaptados a las necesidades de niños y docentes, promoviendo el juego, la recreación y el aprendizaje desde los primeros años.

Escuela Primaria

La nueva escuela primaria fue diseñada para responder a la matrícula actual y futura del sector, acompañando el crecimiento poblacional de la zona y fortaleciendo el acceso a educación pública de calidad.

El edificio posee casi 1.000 metros cuadrados cubiertos e incluye aulas equipadas, SUM, laboratorios, cocina y economato, dirección, secretaría, sala docente, sanitarios accesibles y espacios recreativos y deportivos.

Además, cuenta con patio cívico, playón deportivo, estacionamiento, espacios para motos y bicicletas, red contra incendios, aire acondicionado y equipamiento de cocina industrial, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los estudiantes.