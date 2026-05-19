Dieron a conocer dónde y cómo será el desfile del 25 de Mayo en San Juan

Con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el próximo 25 de mayo la Capital sanjuanina volverá a convertirse en escenario del tradicional desfile patrio que reunirá a estudiantes, docentes, fuerzas de seguridad y familias sanjuaninas s obre Avenida Ignacio de la Roza.

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Este martes, en rueda de prensa, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que el acto central contará con la participación de cerca de 2.000 alumnos pertenecientes a distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial, además de academias de danza e instituciones ligadas a la educación no formal.

Al mismo tiempo, más de 200 docentes acompañarán a las delegaciones durante el recorrido del desfile, que se desarrollará en pleno centro sanjuanino y también incluirá la presencia de fuerzas militares y de seguridad.

Según lo previsto, los estudiantes deberán presentarse a las 11 y compartirán un chocolate antes del inicio de las actividades oficiales. El desfile comenzará a las 12 y se extenderá aproximadamente hasta las 13:30.

En paralelo, el Gobierno provincial ultima la organización de distintas propuestas culturales para la víspera de la fecha patria. El Ministerio de Turismo, tendrá a su cargo la tradicional Gala Patria y las actividades artísticas programadas para la noche del domingo.

Como parte de las celebraciones también se llevará adelante el habitual Tedeum en la Iglesia Catedral, ceremonia que será encabezada por el arzobispo Jorge Lozano, quien impartirá la bendición en uno de los momentos más representativos de la conmemoración.

Desde el Ejecutivo provincial anticipan una importante concurrencia de público para acompañar este homenaje patrio, que volverá a reunir a estudiantes, docentes y fuerzas de seguridad en una de las celebraciones más tradicionales del calendario nacional.