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Pocito

Un auto quedó destruido tras un violento choque en Ruta 40

El hecho se registró en Pocito durante el mediodía de este martes. Investigan si formó parte de una colisión en cadena. El tránsito estuvo afectado en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Caos en Pocito por un fuerte choque ocurrido este martes al mediodía en Pocito. El siniestro se registró en un tramo de la Ruta Nacional 40 comprendido entre calles 9 y 10, donde al menos dos vehículos protagonizaron un fuerte impacto, indicaron fuentes oficiales.

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De acuerdo a lo confirmado por las mismas fuentes a este diario, el hecho habría formado parte de un choque en cadena y, pese a la violencia del episodio, no se registraron heridos de gravedad.

Según los primeros datos, los vehículos involucrados fueron una camioneta de gran porte y un automóvil, que resultó con severos daños en su estructura tras la colisión. Ambos rodados quedaron detenidos sobre la calzada, con evidentes signos del impacto, lo que da cuenta de la magnitud del siniestro.

Las primeras pericias indican que el auto habría impactado desde atrás a la camioneta, provocando importantes destrozos en su parte delantera. Como consecuencia, la circulación en la zona se vio afectada y los conductores debieron transitar con precaución.

En el lugar trabajó personal policial, que desplegó un operativo para ordenar el tránsito y preservar la escena mientras se realizaban las tareas de rigor. Además, se avanzó en la recolección de información para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre el estado de salud de los conductores involucrados. La investigación continúa en curso.

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