martes 19 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Investigan a ocho playeros de una estación de servicio de Chimbas por una estafa con "tickets mellizos"

La audiencia se realizó este lunes y los ocho implicados quedaron bajo la lupa de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Hace unas semanas, el dueño de una estación de servicio presentó una denuncia judicial contra un grupo de empleados tras descubrir una sofisticada maniobra de fraude interno que afectaba gravemente las finanzas del comercio. La estafa, que combinaba la manipulación del software de facturación con el robo de efectivo, se habría ejecutado de manera sistemática al menos desde octubre de 2025 hasta las últimas semanas, según expresaron fuentes judiciales.

Lee además
Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida
tres delincuentes robaron una moto en el barrio aramburu: quedaron filmados
En Rivadavia

Tres delincuentes robaron una moto en el barrio Aramburu: quedaron filmados

Conforme a lo que explicaron el fiscal Duilio Ejarque y el ayudante fiscal Pablo Ferrer de UFI Delitos Informáticos y Estafas, la operatoria parecía a simple vista un error informático, pero en realidad escondía una metodología milimétrica para desviar dinero.

Desde la Justicia detallaron, a modo de ejemplo, que cuando un cliente llegaba, cargaba combustible por un valor determinado (por ejemplo, $40.000) y abonaba en efectivo, el playero iniciaba la maniobra. Inmediatamente después de emitir el comprobante legítimo, utilizaba la terminal de la caja para imprimir un segundo ticket por el mismo monto, con una diferencia de apenas segundos y un número correlativo idéntico o sucesivo.

Para el programa de la empresa, se habían realizado dos ventas distintas por $40.000 (un total de $80.000). Sin embargo, al cierre del turno, el empleado solo rendía el dinero de un comprobante y se guardaba el resto del efectivo.

Aunque los presuntos estafadores lograban "dibujar" los ingresos en la caja diaria deshaciéndose del ticket sobrante, olvidaron una variable física imposible de camuflar: el stock real de los tanques.

La alarma se encendió cuando la firma detectó un descalce insostenible en las auditorías cruzadas. Al contrastar los litros de combustible que efectivamente habían salido de los surtidores con la facturación emitida, los números no cerraban: el software registraba ventas de combustible que nunca habían pasado por las mangueras. En términos prácticos, el mecanismo acusaba una recaudación basada en "fantasmas" de papel, mientras que el flujo de caja real era muy inferior.

Por este caso se realizó una audiencia este lunes en los Tribunales provinciales. Si bien las autoridades fiscales admitieron que aún no se ha podido establecer con exactitud el origen cronológico de la maniobra, durante el acto judicial se ventilaron registros que abarcan casi siete meses de fraude (desde octubre de 2025 hasta la actualidad), lo que servirá de base para determinar el monto total del desfalco.

Los ocho playeros que ahora quedaron en la mira de la Justicia son Leonardo Brizuela, Juan Pablo Fernández, Elio José López, Sergio Muriel, Federico Acosta, José Torres, Ariel Valenzuela y Juan Carlos Videla. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que, en esta etapa preparatoria, se corroborará el grado de responsabilidad de cada uno de los empleados para confirmar si todos participaron activamente de la presunta estafa.

Temas
Seguí leyendo

Revuelo en una escuela sanjuanina: una alumna habría entrado a clases con un arma blanca

Hallaron marihuana a tres jóvenes que causaban disturbios en pleno centro

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

Ladrones entraron a una escuela secundaria de La Bebida y se llevaron 4 notebooks

Atrapan al cuarto sospechoso del robo y ataque sexual en Concepción: ¿quién es el detenido?

Buscan a un hombre desaparecido en San Juan: cómo identificarlo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.
En Villa del Carril

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Perdí todo por la cancha: se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas
Video

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Atrapan al cuarto sospechoso del robo y ataque sexual en Concepción: ¿quién es el detenido?
Investigación

Atrapan al cuarto sospechoso del robo y ataque sexual en Concepción: ¿quién es el detenido?

Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.
En Villa del Carril

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Panorama

Alerta en las bibliotecas populares de San Juan: hay retraso de hasta un año en la recepción de fondos y temen por los nuevos recortes

Por Guillermo Alamino
Imagen ilustrativa
Investigación

Investigan a ocho playeros de una estación de servicio de Chimbas por una estafa con "tickets mellizos"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Tres delincuentes robaron una moto en el barrio Aramburu: quedaron filmados
En Rivadavia

Tres delincuentes robaron una moto en el barrio Aramburu: quedaron filmados