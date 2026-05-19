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En Rawson

Detienen a dos hombres cuando intentaban vaciar el baúl de un auto

La Policía los sorprendió en plena maniobra. Habían sustraído parlantes y un matafuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos personas fueron aprehendidas durante la madrugada luego de ser sorprendidas mientras intentaban sustraer objetos del interior de un vehículo estacionado en calle Clemente Sarmiento Sur, en Rawson.

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El hecho se registró alrededor de las 02:04, cuando efectivos policiales advirtieron la maniobra sospechosa y lograron interceptar a los involucrados, identificados como Montaña, de 36 años, y Guardia, de 22. Ambos fueron observados cuando extraían pertenencias del baúl de un Ford Escort de color blanco.

Minutos después, el propietario del rodado, un hombre de 64 años, se hizo presente en el lugar y reconoció como propios los elementos que habían sido retirados del vehículo: dos parlantes marca Foxtex y un matafuego marca Yukón.

Los sospechosos, domiciliados en Rawson, quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. En el lugar intervino el ayudante fiscal, Dr. Mauro Carrizo, quien tras comunicarse con el fiscal Dr. Francisco Micheltorena, ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia bajo la carátula de robo simple en grado de tentativa.

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