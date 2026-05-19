Alerta en las bibliotecas populares de San Juan: hay retraso de hasta un año en la recepción de fondos y temen por los nuevos recortes

Bibliotecas populares de San Juan están preocupadas por el atraso de la llegada de fondos de gastos corrientes por parte de la CONABIP, los cuales llegan con demoras de hasta un año incluso. Además, hay inquietud por los recortes presupuestarios determinados en las últimas semanas que pueden afectar a las entidades. Desde la Federación de Bibliotecas Populares de San Juan confirmaron que harán averiguaciones sobre cómo podrían perjudicar los últimos ajustes anunciados por el Gobierno nacional.

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La Decisión Administrativa 20/2026 en el Boletín Oficial estableció recortes en distintas áreas del Estado. Frente a esto, Francisco Cunsulo, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares, dijo a Tiempo de San Juan que "vamos a hacer las averiguaciones correspondientes para ver qué es lo que nos afecta; es decir, si es un recorte administrativo o si es un recorte hacia la biblioteca. Un recorte administrativo ya está; o sea, hay muy poca gente trabajando en CONABIP".

"Evidentemente el personal ha sido reducido a lo mínimo. Hasta ahora, los montos de los diversos proyectos están llegando con demoras, pero con muchas demoras, lo cual fue uno de los cuestionamientos que se les hizo", continuó.

En tanto, contó que hay inquietud por las demoras en los fondos de gastos corrientes a las entidades sanjuaninas, que en muchos casos llegan a tener hasta un año de atraso. En la última reunión de CONABIP, el presidente del organismo nacional les prometió que llegarían en los próximos meses. “El presidente de la CONABIP ha indicado que el envío de los subsidios, particularmente para gastos corrientes, se realizará 'por tandas'. Esto significa que, a medida que el organismo recibe las partidas presupuestarias, las va distribuyendo de forma escalonada; por ejemplo, algunas bibliotecas recibirán sus fondos en junio o julio, mientras que otras lo harán en agosto”.

“Por ejemplo, los fondos correspondientes al año 2025 llegaron a la Biblioteca Franklin recién en enero de 2026”, siguió relatando.

La autoridad de las bibliotecas populares locales señaló que el gobierno actual es extremadamente estricto con la rendición de cuentas. Indicó que las bibliotecas deben tener sus personerías jurídicas y declaraciones al día; de lo contrario, los proyectos son desaprobados o los fondos no se envían.

Cunsulo afirmó que las bibliotecas más pequeñas son las que más sufren la situación actual, ya que dependen de actividades autogestivas o de las cuotas de socios para pagar servicios básicos como la energía.