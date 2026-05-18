Bruno Olivera en Paren: sus deseos de quedarse en San Juan para el 2027 y, ¿candidato a gobernador?

El senador Bruno Olivera pasó por Paren las Rotativas, el programa que se emite por Tiempo Streaming, y dejó varias definiciones políticas de cara al armado electoral de 2027. El referente de La Libertad Avanza en San Juan no descartó competir por la Gobernación “si se lo piden”, habló de la posible candidatura del diputado nacional José Peluc y también se refirió a una eventual alianza con el oficialismo provincial tras la visita de la comitiva nacional encabezada por Karina Milei.

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Consultado sobre la posibilidad de convertirse en candidato a gobernador, Olivera evitó confirmaciones, aunque dejó la puerta abierta. “Yo estoy siempre a disposición. No es un cargo menor, uno tiene que prepararse. Es un cargo sumamente importante. Para San Juan se viene una época importante. Confío en el equipo que tengo y confío en mí” , sostuvo. Sin embargo, aclaró que todavía falta mucho para definir candidaturas: “Eso es algo que todavía no se habla, falta un montón”.

En paralelo, destacó la figura de Peluc dentro del espacio libertario y consideró que podría ser una carta fuerte para disputar la provincia. “Peluc es un buen candidato, lo veo más de Ejecutivo que de Legislativo. En caso de que necesitemos un candidato fuerte, es el presidente de La Libertad Avanza en San Juan. Está convencido del presidente, así que si lo proponen a él es más que bienvenido”, afirmó.

Sobre la posibilidad de una alianza entre La Libertad Avanza y el gobierno de Marcelo Orrego, tema que tomó fuerza después de la visita de funcionarios nacionales a San Juan, Olivera señaló que cualquier acuerdo debería discutirse desde una lógica nacional y no provincial. La presencia de Karina Milei y parte del armado libertario en la provincia despertó especulaciones sobre un posible acercamiento político con el orreguismo.

El senador también habló del trabajo territorial que viene realizando en Rivadavia, departamento donde tiene domicilio y donde asegura que el partido le pidió fortalecer la presencia política. “Yo tengo domicilio en Rivadavia y en el partido me pidieron que arme, que camine”, contó.

En ese sentido, marcó diferencias entre la gestión actual y la anterior conducción municipal. “La gente marca una diferencia importante entre lo que fue la intendencia de Fabián Martín con Sergio Miodowsky. Por ahí ahora no hay tanto diálogo”, expresó. Además, aseguró que uno de los principales reclamos de los vecinos está vinculado a la inseguridad: “Lo más importante es la seguridad. Tenemos que ir con un plan importante”.

Por último, Olivera reconoció que, pese a la dinámica que implica su cargo en Buenos Aires, su intención es mantenerse cerca de San Juan. “San Juan me tira, y no me puedo ir. El hecho de que no tenga que viajar y esté más acá, no voy a extrañar viajar”, cerró.