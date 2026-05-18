Senado: el oficialismo retoma en comisión el tratamiento del pago a dos fondos buitre

Luego de que el jueves pasado se frustrara en el recinto del Senado la aprobación del plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares por modificaciones técnicas de último momento, la comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a tratar los expedientes que buscan darle aval legal al acuerdo económico cerrado por el Gobierno nacional con los acreedores remanentes del default de la deuda del 2001, que no ingresaron en los canjes anteriores.

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La convocatoria es este martes a las 16 hs en el Salón Illia de la Cámara alta y contará con la presentación del Procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio, del Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, y del Subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija.

Producto del acuerdo alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma “Bainbridge Ltd.” y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de 171 millones de pesos.

La aprobación en el Congreso nacional permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

La Justicia norteamericana había puesto originalmente como deadline de aprobación el 30 de abril, pero el Gobierno de Javier Milei logró una prórroga hasta el 31 de mayo.

En la sesión del jueves pasado en el Senado, en la que el oficialismo consiguió la aprobación del pliego de Carlos Mahiques para que continúe al frente de la Cámara Federal de Casación Penal, estaba estipulado que se votara el plan de pago a los dos fondos buitre, pero la inclusión por parte del Gobierno de adendas técnicas al texto original, que modificó decenas de artículos, provocó quejas de la oposición y se cayó el tratamiento en el recinto, disponiéndose la vuelta a comisión.

Para llegar a cumplir con los plazos antes del 31 de mayo, el oficialismo deberá apurar la firma del dictamen y su votación en el Congreso.