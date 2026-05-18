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Escándalo en Chubut: aseguran que el ministro de Educación habría escapado por los techos ante una protesta docente

Mientras manifestantes difundieron imágenes de una supuesta huida por las alturas del edificio, desde el Gobierno de Chubut desmintieron el hecho de forma categórica, asegurando que el funcionario salió por la puerta principal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco de un agudo conflicto educativo en la provincia de Chubut, se produjo un incidente que generó fuertes polémicas y versiones encontradas. Según reportes y grabaciones de manifestantes que se viralizaron rápidamente, el ministro de Educación, José Luis Punta, habría sido captado escapando por los techos y paredones del edificio de la cartera educativa en Rawson.

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El episodio habría ocurrido durante la noche, en momentos en que docentes autoconvocados y auxiliares de la educación realizaban un acampe y rodeaban el edificio en reclamo de mejoras salariales. De acuerdo con los testimonios de los presentes, al no ver al funcionario salir por el acceso habitual, se presumió que la persona observada utilizando una escalera para ganar las alturas sería el propio ministro Punta.

La desmentida oficial

Ante la difusión de estas versiones, el Gobierno del Chubut salió al cruce de forma inmediata. El secretario Coordinador de Gabinete, Andrés Arbeletche, desmintió categóricamente los rumores, calificándolos como una "mentira absoluta". Según el funcionario, existen grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde se observaría claramente que el ministro salió por la puerta principal del ministerio.

Arbeletche defendió la figura de Punta, describiéndolo como un funcionario con "coraje y voluntad de hierro" a quien no lograrían afectar las "fake news". Asimismo, desde el Ejecutivo provincial se interpretó que la difusión de esta historia busca desgastar la imagen del ministro en medio de una compleja negociación paritaria y bajo un clima de conciliación obligatoria con los gremios.

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