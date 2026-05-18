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San Juan tendrá un "superedificio" de dependencias nacionales: ANSES y ARCA, al INV

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó el traslado del ANSES y del ARCA al edificio donde actualmente funcional el INV, ubicado en Rivadavia 665 oeste. Tras esta decisión, en San Juan funcionará un "superedificio" de dependencias nacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno nacional oficializó a través de dos decretos reglamentarios el traslado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al edificio donde actualmente funciona el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), ubicado en Rivadavia 665 este, en Capital. De esta manera, San Juan tendrá un "superedificio" donde funcionarán los tres entes nacionales.

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Las medidas fueron publicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y establecen la cesión de distintos sectores del histórico inmueble para que allí operen oficinas administrativas de ambos organismos nacionales.

En el caso de ANSES, tal como adelantó Tiempo de San Juan, el Estado nacional desafectó un sector de aproximadamente 1.904 metros cuadrados que hasta ahora pertenecía al INV. Según la resolución, el espacio será destinado a la relocalización de dependencias administrativas del organismo previsional en la provincia. En mayo, este medio dio a conocer que la sede donde funciona actualmente, ubicado en Tucumán 100 norte, fue vendido al local Castellanas.

Por otra parte, ARCA, el organismo que reemplazó a la AFIP, ocupará el entrepiso y el segundo piso del edificio, unos 658 metros cuadrados en total. Allí funcionarán las divisiones de Fiscalización dependientes de la Dirección Regional San Juan.

Las resoluciones aclaran que el inmueble seguirá siendo compartido entre distintos organismos nacionales, por lo que deberán firmarse convenios de administración conjunta para definir gastos comunes, mantenimiento y funcionamiento de los espacios compartidos.

Si bien la normativa oficializa la cesión y el uso de los sectores, no establece una fecha concreta para el traslado efectivo de las dependencias ni para el inicio de actividades en el lugar.

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