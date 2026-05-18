Todos los looks de la alfombra roja en los Premios Martín Fierro de Televisión 2026

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión se vistió de gala en una noche colmada de glamour y estuvo conducida por Iván de Pineda y “La China” Ansa; y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la previa a la velada de los galardones otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), inició pasadas las 19 y contó con el paso destacadas figuras del espectáculo.

Entre las figuras se destacó Teté Coustarot, que reveló que, sobre un impecable traje sastrero aplicó una bandera -como escarapela- que es la imitación al prendedor con el contaba la cantante Madonna cuando interpretó a Eva Perón en 1996.

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Por su parte, Lizy Taggliani también se refirió a la obra de teatro "Anny" que coprotagoniza actualmente y se lució con la tendencia de vestido a lunares que combinó con ondas pequeñas en su peinado.

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Por su parte, Eliana Guercio se mostró alegre con un look total black que incorporó un tapado de piel y un escote profundo. Sin embargo, la mediática explicó que su producción no requería de trabajo previo a la hora de alistarse.

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Por su parte, Maxi López se presentó por la terna de "Reality" como participante de MasterChef Celebrity y se refirió a su actual rol en la serie vertical que realiza junto a Wanda Nara con quien confesó que se sentará esta noche: "Los chicos también quieren saber si hay beso, habrá que esperar, los chicos están felices, es mi primera serie y es mi primer Martín Fierro".

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Por su parte, Moria Casán se destacó con un inmeso vestido blanco: "Tiene más de 100 metros de tela, de la diseñadora Pucheta Paz, no voy a ir a sentarme con esto, pero lo quería mostrar". Respcto a los Martín Fierro, señlaó: "Es un show que me honra. Me nombraron como Personalidad Hemérita de la Cultura, pero esto también es destacable".

Asimismo, Moria se encontraba junto a su nieto que aseguró que la diva se haría del premio. No obstante, la orgullosa abuela señaló: "Son seis conductoras más a parte de mí, estoy muy honrada y venir acompañada por mi hombrecito. Es la primera vez que me instalé en el hotel después del programa y es un día de celebración".

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Luciano Cáceres sorprendió con una interesante anécdota: "No llegué a casa, me cambié en el bar de enfrente". Además, agradeció por la nominación: "Muy feliz por la serie que fue filmada en un lugar tan icónico de nuestro país como lo es Tafí Viejo".

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Cristina Pérez llegó a la alfombra roja junto a Luis Petri y señaló: “Estoy acá con mi amor”. Enfundada en un vestido con flores, la periodista demostró su entusiasmo por encontrarse en Telefe: “Estoy feliz de estar en casa con nuestro ‘Camino a Casa’ acá en Telefe”.

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Respecto a la selección de APTRA que nominó su programa de entrevistas, sostuvo: “Vieron la búsqueda de la verdad en la historia personal en lo más puro que es ese momento de la infancia”.

Para la segunda instancia de la presentación, Sol Pérez lució un vestido confeccionado con vidrio mientras entrevistaba a Gastón Trezeguet junto a Robertito Funes.

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Flor de la V se enfundó en un vestido rojo formato sirena y un cluch decorado en brillantes con la bandera argentina: "Tenía dos outfits, el otro era un vestido blanco y elegí este rojo porque es fuego y este es mi año. Por el día de la escarapela tengo el cluch".

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Luck Ra y "La Joaqui" se lucieron en la alfombra con looks en un total white (Facundo) y un vestiddo de encaje negro (Joaquina). Entre risas, Facundo reveló que su pareja lo había besado antes de salir en cámara: "Estoy todo chapado, pero qué me importa, qué me voy a quejar".

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Asimismo, la trapera contó que disfrutaron de la realización de MasterChef (ella) y La Voz Argentina (él): "La pasamos muy bien en los programas, estamos muy contentos y nos divertimos mucho".

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En broma, y como detalle de su estilo, el cuartetero mostró que contaba con un Finger Spinner en el cinturón, a lo que Joaquina respondió irónica: "Son cosas de cuartetero". En cuanto a la participación de la artista en el reality de cocina, Facundo se expresó: "Ella cocina tan bien que yo me empecé a quedar atrás".

Wanda Nara reveló que se encuentra junto a sus hijos y su madre, Nora Colossimo, y señaló: "A fin de año voy a estar en el cine. Hace dos días llegué de grabar la película y batimos record porque lo grabé en tres semanas algo que se acostumbra a hacer en seis y me costó mucho irme tanto tiempo al ser mamá".

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Wanda, continuó en línea, sobre MasterChef: "El programa da trabajo a muchas familias y eso me llena de emoción, siempre es lindo celebrar el trabajo y lo que hacemos. Hoy elegí que venga mi mamá y es un homenaje porque ella dejó su carrera por mi hermana y por mí, porque mi papá le dijo que elija entre el trabajo y sus hijas, muy mal. Sé lo importante que, es como mujer, realizarse y lo hace a través nuestro".

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