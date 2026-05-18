EN VIVO: Martín Fierro 2026, todos los nominados para la gala de esta noche

El misterio se develó hacia fin del mes de abril, cuando Luis Ventura -como presidente de APTRA- anticipó por Telefe cada uno de los nominados para la inminente gala de los Martin Fierro 2026 de la televisión, o sea, nuesto clásico “Oscar vernáculo” para lo que vimos en la pantalla de la TV abierta durante el 2025.

Bueno, el día ya llegó: es hoy, este lunes 18 de mayo, a las 21 hs, en el hotel Hilton, con transmisión en vivo de Telefe, y bajo la conducción de Santiago del Moro.

Como ya es tradición, los Martín Fierro no solo premian el talento frente a cámara, sino también el trabajo de producción, guion, dirección y los distintos rubros técnicos que cada año hacen brillar a la televisión argentina. Con el Hilton como escenario, la velada espera reunir a actores, conductores, periodistas y creadores en una celebración que, una vez más, pondrá en valor el esfuerzo y la creatividad de quienes construyen día a día la pantalla chica. Todos los nominados Ficción AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve Periodístico Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve Humorístico/Actualidad La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América Deportivo ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve Futbolístico CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve) Noticiero diurno Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nuevo Noticiero nocturno América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche – El Trece Interés General Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América Musical Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve Magazine Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe Cultural Educativo Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe Entretenimientos Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe Big Show La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece Reality Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe Gastronomía Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve Viajes/Turismo Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece Programa de Servicios ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo - TV Pública

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América Jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe) Branded Content Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe) Labor en Conducción Femenina Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe) Labor en Conducción Masculina Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe) Labor Periodística Femenina Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) Labor Periodística Masculina Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe) Cronista/Movilero Alejandro Guatii – Intrusos (América)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe) Panelista Femenina Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe) Panelista Masculino Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe) Mejor Actor César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece) Mejor Actriz Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece) Revelación Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe) Labor Humorística Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece) Autor/Guionista Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Director Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe) Director de No Ficción Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece) Aviso publicitario Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires Producción Integral La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe

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