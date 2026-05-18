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En el Hotel Hilton

EN VIVO: Martín Fierro 2026, todos los nominados para la gala de esta noche

Hoy, desde las 21 y en vivo por Telefe, se epodrá ver el máximo premio sobre la producción televisiva del año pasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El misterio se develó hacia fin del mes de abril, cuando Luis Ventura -como presidente de APTRA- anticipó por Telefe cada uno de los nominados para la inminente gala de los Martin Fierro 2026 de la televisión, o sea, nuesto clásico “Oscar vernáculo” para lo que vimos en la pantalla de la TV abierta durante el 2025.

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Bueno, el día ya llegó: es hoy, este lunes 18 de mayo, a las 21 hs, en el hotel Hilton, con transmisión en vivo de Telefe, y bajo la conducción de Santiago del Moro.

Como ya es tradición, los Martín Fierro no solo premian el talento frente a cámara, sino también el trabajo de producción, guion, dirección y los distintos rubros técnicos que cada año hacen brillar a la televisión argentina. Con el Hilton como escenario, la velada espera reunir a actores, conductores, periodistas y creadores en una celebración que, una vez más, pondrá en valor el esfuerzo y la creatividad de quienes construyen día a día la pantalla chica.

Todos los nominados

Ficción

  • AMIA, la serie – Telefe
  • La voz ausente – El Trece
  • Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

  • Camino a casa – Telefe
  • GPS – América
  • Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

  • La Noche Perfecta – El Trece
  • Las Chicas de la Culpa – el Trece
  • Polémica en el bar - América

Deportivo

  • ACTC – TV Pública
  • Carburando – El Trece
  • Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

  • CONMEBOL Libertadores (Telefe)
  • Mundial de Clubes (Telefe)
  • Knockout 9 (El Nueve)

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – El Trece
  • El noticiero de la gente – Telefe
  • Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche – El Trece

Interés General

  • Almorzando con Juana – El Trece
  • DDM – América
  • Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
  • Sálvese Quien Pueda – América
  • LAM – América
  • Lape Club Social – América

Musical

  • Hay música siempre – TV Pública
  • La Peña de Morfi – Telefe
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

  • Qué te pasa – Net TV
  • Nara que ver – El Nueve
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • Con Carmen – El Nueve
  • A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

  • Argentina de película – América
  • Ser Humano – América
  • Tierras - Telefe

Entretenimientos

  • Ahora Caigo – El Trece
  • Buenas Noches Familia – El Trece
  • Pasapalabra – Telefe

Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece

Reality

  • Cuestión de Peso – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe
  • Escuela de cocina – El Nueve
  • Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Por el mundo – Telefe
  • Resto del mundo – El Trece

Programa de Servicios

  • ADN Buena Salud – TV Pública
  • Aire de Campo - TV Pública
  • Intelexis - Net TV
  • Mascotas al rescate – América

Jurados

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Branded Content

  • Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
  • Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
  • Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

  • Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
  • Pamela David – Desayuno Americano (América)
  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
  • Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
  • Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Mariana Fabbiani – DDM (América)
  • Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en Conducción Masculina

  • Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
  • Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
  • Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
  • Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
  • Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
  • Soledad Larghi – América Noticias (América)
  • Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

  • Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
  • Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
  • Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
  • Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatii – Intrusos (América)
  • Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
  • Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
  • Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Panelista Femenina

  • Marcela Feudale – LAM (América)
  • Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
  • Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
  • Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

  • Martín Candalaft – DDM (América)
  • Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
  • Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
  • Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Actor

  • César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
  • Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
  • Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

  • Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
  • Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
  • Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
  • Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

  • Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor Humorística

  • Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
  • Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
  • Darío Lopilato – Viralizados (América)
  • Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista

  • Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
  • Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
  • Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Director

  • Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
  • Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Director de No Ficción

  • Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
  • Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
  • Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Aviso publicitario

  • Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
  • Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
  • Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
  • Paparazzi: Stella Artois
  • ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Producción Integral

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Otro Día Perdido – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Telefe Noticias – Telefe

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