Escáneres, desinsectación y baños para los viajeros: las "perlitas" del edificio que compartirán San Juan y Mendoza para controlar la Ruta 40

Tras el acuerdo impulsado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, se continúa reforzando una estrategia regional que ya permitió avanzar en investigaciones conjuntas, recuperación de vehículos robados y controles preventivos.

Para el 2027 , el viaje por la Ruta 40 entre San Juan y Mendoza promete una experiencia muy distinta a la actual. Los sanjuaninos que se desplacen hacia la vecina provincia se encontrarán con un sistema de vanguardia donde serán controlados mediante escáneres de rostros y lectores de patentes en tiempo real, eliminando las largas esperas de antaño. En ese mismo punto estratégico, el vehículo recibirá la desinsectación fitosanitaria necesaria y el viajero podrá disfrutar de comodidades similares a las de un moderno complejo de peaje, incluyendo baños y áreas de descanso integradas. Esta transformación será cuando se concrete, en pocos meses. el nuevo Sistema de Control Integrado , un proyecto que acaba de dar un paso fundamental con la firma del convenio específico que pone en marcha su cuarta etapa.

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Este avance se cristalizó durante la reciente Expo Minera, donde los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo formalizaron el acuerdo para el llamado a licitación de la obra. Según explicó el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, se trata de un hito en la región de Cuyo que se desprende de un convenio marco de colaboración en seguridad entre San Juan, Mendoza y San Luis. El funcionario destacó, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, que este proyecto "es un hecho que es único en el país porque otras provincias no tienen en carpeta lo que es un control unificado" , enmarcado en la lucha coordinada contra el narcotráfico y la narcocriminalidad.

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El ambicioso plan maestro consta de cinco etapas. Las tres primeras, ya concluidas el año pasado, se centraron en la "prórroga de jurisdicción", un aspecto legal complejo que permite que ambas policías y justicias provinciales tengan competencia en el mismo punto geográfico. La cuarta etapa, que se ejecuta actualmente, involucra a las áreas de infraestructura y economía para concretar la construcción del edificio, la cual será financiada al 50 y 50 por ciento por cada provincia. La quinta etapa será la puesta en funcionamiento pleno de la unidad, proyectada para consolidarse tras el inicio de las obras, que está previsto para finales de este año.

Tecnología y agilidad: lo que cambia en la ruta

El nuevo control integrado se diferencia de los puestos actuales de San Carlos y Jocolí por su fuerte impronta tecnológica, diseñada para que "el control sea lo más rápido posible, en el menor tiempo posible para la persona que cruce", precisó Delgado. Las herramientas tecnológicas clave que se instalarán incluyen:

Lectores de patentes (LPR) con confrontación inmediata en tiempo real con bases de datos de pedidos de secuestro o embargos.

Sistemas de reconocimiento facial vinculados al Renaper para detectar personas con pedidos de captura o impedimentos judiciales.

Cámaras de seguridad de alta resolución y sistemas informáticos avanzados para el manejo de información interjurisdiccional.

Infraestructura unificada de monitoreo y carga de datos digitalizada.

A diferencia del sistema actual, donde el viajero debe detenerse en múltiples puestos, este complejo unifica el control policial, vehicular, de personas y el fitosanitario en una sola parada. Delgado subrayó que "es mayor beneficio para la persona que transita la Ruta 40 es que se va a tener que parar una sola vez", optimizando los tiempos de viaje de turistas y transportistas.

Convivencia policial y logística de control

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El funcionamiento del edificio, que estará ubicado en el departamento mendocino de Las Heras -específicamente a la altura de San José-, justo en medio de donde están los controles actuales, contempla una convivencia permanente entre las fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones. A pesar de estar en territorio mendocino, Delgado aclaró que la jurisdicción es compartida, lo que permitirá que "en ese punto va a tener competencia tanto la justicia sanjuanina como la justicia mendocina". La organización operativa ya está definida: "la salida de San Juan la controlará Mendoza y la entrada a San Juan la controlará San Juan".

En cuanto a la dotación de personal, San Juan trasladará el mismo recurso humano especializado que hoy presta servicio en San Carlos, optimizando así la planta existente sin necesidad inicial de grandes incrementos. El edificio se ha diseñado con una estructura de módulos o casillas, similar a un peaje, con carriles específicos para el ingreso y egreso. Todo el complejo contará con infraestructura de construcción moderna, garantizando que el personal de ambas provincias comparta no solo el espacio físico, sino también los sistemas de monitoreo y bases de datos unificadas.

El futuro del histórico puesto de San Carlos

Con la inauguración del nuevo complejo unificado, el histórico puesto de San Carlos no desaparecerá, sino que será reconvertido para fortalecer la seguridad rural. Delgado afirmó que se está evaluando destinarlo a una unidad rural de la Policía de San Juan, aprovechando que la geografía de la zona es propicia para este tipo de vigilancia.

Asimismo, el actual puesto podría funcionar como una "unidad de apoyo estratégica" para el nuevo control integrado. En caso de que se produzca una demora, una aprehensión o sea necesaria la atención de un ciudadano, el puesto de San Carlos se mantendría en carpeta como un destino para estas finalidades operativas, funcionando como una especie de mini comisaría de soporte en plena ruta.

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Trabajo articulado a prueba

Antes de que esté listo este importante edificio, San Juan y Mendoza ya practican un modelo regional de seguridad con resultados concretos en controles e investigaciones, según destacaron oficialmente. A una semana de la firma del convenio ara avanzar en el control unificado en San Carlos, San Juan y Mendoza continúan fortaleciendo el trabajo coordinado en materia de seguridad. La articulación entre ambas provincias ya permitió concretar operativos conjuntos, resolver investigaciones criminales y reforzar los controles preventivos en corredores estratégicos de la región.

El esquema de cooperación se consolidó mediante procedimientos simultáneos sobre Ruta 40 y distintos accesos interprovinciales. En estos operativos participaron divisiones especializadas de ambas policías junto a Gendarmería Nacional, con controles vehiculares, verificaciones biométricas y tareas preventivas vinculadas al combate de delitos complejos.

Uno de los puntos clave del trabajo coordinado fue el control policial de San Carlos, donde se realizaron procedimientos conjuntos con intervención del RUPVAA, Policía Vial, Drogas Ilegales y áreas investigativas de ambas provincias. Estos operativos permitieron fortalecer el control automotor, detectar irregularidades y avanzar sobre maniobras vinculadas al robo y comercialización ilegal de vehículos.

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Gracias al intercambio de información entre San Juan y Mendoza, se logró identificar una camioneta Ford Ranger Raptor robada cuya numeración de chasis había sido adulterada para ocultar su origen. El trabajo pericial realizado por especialistas sanjuaninos permitió recuperar los datos originales del vehículo y avanzar en la investigación judicial.

La cooperación entre ambas provincias también permitió desbaratar una organización que robaba vehículos en Mendoza para luego comercializarlos en territorio sanjuanino. La investigación derivó en más de 20 allanamientos, personas detenidas y el secuestro de vehículos y autopartes vinculadas a la banda.

Otro de los procedimientos conjuntos permitió recuperar en San Juan un Toyota Etios que había sido robado en Mendoza, luego de un pedido de colaboración entre las áreas investigativas. Además, controles preventivos realizados en pasos alternativos permitieron detectar motocicletas y bicicletas robadas que eran trasladadas para evitar controles policiales.

El trabajo articulado también avanzó en la interoperabilidad de sistemas y el intercambio de información en tiempo real sobre personas buscadas y vehículos con medidas judiciales. Este modelo regional permitió optimizar recursos humanos y tecnológicos, acelerar tiempos de respuesta y fortalecer la presencia preventiva del Estado en zonas limítrofes y corredores estratégicos.

La coordinación entre ambas provincias se basa en consolidar una política regional basada en la prevención, el uso de tecnología y el trabajo conjunto frente a delitos complejos. El objetivo es continuar profundizando los controles integrados y fortalecer la capacidad operativa en toda la región de Cuyo.