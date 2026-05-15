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Sturzenegger respaldó a Adorni y celebró la inflación del 2,6%: "Estuvimos 25 años boludeando"

El ministro desregulador de Javier Milei salió a apoyar al cuestionado jefe de Gabinete de ministros.

Por Agencia NA
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En un contexto marcado por la investigación judicial que pesa sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, el ministro Federico Sturzenegger salió hoy a ofrecer un fuerte respaldo, al subrayar la confianza que el presidente Javier Milei deposita en el funcionario y minimizó el impacto de las denuncias, asegurando que será la Justicia la encargada de esclarecer la situación.

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“Manuel es un gran Jefe de Gabinete. En todo el ruido mediático se habla muy poco del rol que él tiene en el Gobierno”, afirmó Sturzenegger, quien además calificó al presidente Milei como una persona “espartana” y con nulo apego a lo material, reforzando la narrativa de transparencia de la actual gestión. Así lo expresó en una charla con La Voz del Interior.

Más allá de la defensa política, el ministro aprovechó para capitalizar el dato oficial de inflación de abril, que se ubicó en un 2,6%. Para Sturzenegger, esta cifra no es casualidad sino el resultado de haber cortado la emisión monetaria y mantener el equilibrio fiscal. “Sabíamos que la baja de la inflación es un proceso, pero lo estructural que hicimos debe ser mantenido”, señaló, destacando además que la inflación núcleo fue del 2,3%.

Sin embargo, el funcionario fue tajante al referirse a la historia económica reciente de Argentina. Con una frase directa, afirmó que el país estuvo “25 años boludeando” sin permitir oportunidades para las empresas debido al exceso de regulaciones y al incumplimiento de contratos.

El ministro también insistió en la necesidad de avanzar con la agenda legislativa para consolidar el cambio de rumbo. Mencionó la “Ley Hojarasca”, actualmente en el Congreso, comparándola con un proceso de “limpieza de leña caída en un bosque” para eliminar normativas obsoletas.

Asimismo, puso especial énfasis en un proyecto que el Ejecutivo considera vital: el de la inviolabilidad de la propiedad privada. Según el ministro, esta iniciativa es fundamental para garantizar reglas de juego estables que atraigan inversiones genuinas y permitan que más sectores comiencen a producir en el país.

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