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Grave

Diputada libertaria denunció que la amenazaron de muerte por redes sociales

La legisladora aseguró que las amenazas son directas y sistemáticas.

Por Agencia NA
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La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Gabriela Muñoz, denunció públicamente una serie de amenazas de muerte que viene sufriendo de manera sistemática a través de redes sociales y mensajes directos.

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Según relató la legisladora, las intimidaciones no son hechos aislados: tomaron intensidad en los últimos meses, coincidiendo con su exposición y defensa de las políticas del Gobierno. Los mensajes, que ya están siendo investigados por la Justicia, incluyen frases explícitas sobre su integridad física y la de su entorno cercano.

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Lógicamente, Muñoz expresó su preocupación por el tono de las agresiones. En declaraciones recientes, la diputada hizo hincapié en su situación personal como un factor que agrava su temor.

“Me da miedo porque soy mamá sola y me muevo con mi niño para todos lados en el cole, en auto, en avión en subte. Voy y vengo con él”, indicó la legisladora.

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También precisó que “las amenazas son de Neuquén y de acá de Capital Federal, de Buenos Aires. De Neuquén me dijeron ‘no voy a poder caminar por la calle, hay que pegarle cuando aparezca'".

"Y de acá, ya directamente matarme me dijeron (en Buenos Aires)”, lamentó la representante libertaria. Un dato: admitió que recibió al menos siete amenazas desde que comenzó su gestión legislativa.

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